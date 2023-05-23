Square Enix объяснила, почему Final Fantasy XVI является эксклюзивом для PS5 ©

Final Fantasy XVI была неожиданно представлена в 2020 году как эксклюзив для PlayStation 5, и с тех пор Square Enix и PlayStation тесно сотрудничали на протяжении всех ее показов. Будь то State of Plays, PlayStation Showcases или даже PlayStation Blogs, очевидно, что Final Fantasy XVI - важный релиз для Sony.

Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида в интервью Game Informer объяснил, почему игра является эксклюзивом для PS5. По его словам, важно отметить, что Creative Business Unit III не занимается разработкой игр, думая, что хочет ограничить игру только одной платформой или компанией. Когда команда начала разработку FFXVI, студия "рассмотрела все варианты", - говорит Йошида.

"Final Fantasy, являющаяся одной из очень важных франшиз для Square Enix, наряду с Dragon Quest и серией Kingdom Hearts - начав разработку, мы обратились к нескольким различным платформам и компаниям с предложением о выпуске игры. И когда вы обращаетесь к ним, они возвращаются к нам со своими предложениями"

После этого команда и Square Enix рассматривают все эти предложения и решают, что будет лучше для проекта. В данном случае Square Enix больше всего понравилось предложение PlayStation; не стоит забывать, что PlayStation и Square Enix связывают десятилетия отношений, в результате которых на консолях PlayStation выходят различные эксклюзивы Square Enix. Ёсида добавил, что разработка для одной системы намного проще, к тому же команде помогла PlayStation.

С точки зрения разработчиков и программистов, ограничение разработки одной системой не только облегчает нам задачу, но и позволяет оптимизировать ее. Благодаря этому мы можем максимизировать производительность для этой одной системы, потому что мы сосредоточены только на ней. Это позволяет нам создавать ту игру, которую мы хотим создать, [и] это облегчает нам задачу.

Что касается разработчиков, то по словам Ёсиды, в CBUIII хотели бы, чтобы в эту игру сыграло как можно больше людей по всему миру.

Final Fantasy XVI выйдет на PlayStation 5 уже 22 июня 2023 года.