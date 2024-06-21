Square Enix отмечает годовщину выхода Final Fantasy 16 и напомнила о ПК-версии

Версии Final Fantasy 16 для PS5 исполнился один год, и уже некоторое время ходят разговоры о выпуске версии для ПК. Тем более, что срок эксклюзивности у Sony уже давно истек и многим хотелось бы иметь более точную информацию по этому поводу. В частности, ожидалось, что что-то появится во время летних мероприятий, но игра, к сожалению, не появилось ни на одной сцене.
Однако небольшое упоминание о порте сделал Хироши Такай, директор игры, в послании по случаю первой годовщины. Он подтвердил, что команда разработчиков усердно работает над этой версией игры.
О разработке версии Final Fantasy 16 для ПК было объявлено в мае 2023 года. На тот момент продюсер Наоки Ёсида заявил, что она находится в разработке. Об этом снова говорили на PAX West 2023, но без указания конкретной даты. В марте 2024 года Ёсида также сообщил, что планируется демо-версия для ПК, как это произошло с версией для PS5. Тогда было сказано, что новая версия близка, не уточнив больше ничего.
К сожалению, помимо подтверждения очевидного — что команда работает над версией Final Fantasy 16 для ПК и хочет сделать игру «доступной как можно большему количеству игроков» — Такай не предоставил никаких других соответствующих обновлений.
Надеюсь они уже начали работу над 17 частью, ремейк 7 это отличная игра, но уж точно не хочется видеть стагнацию серии в виде вечных раместрах и ремейках.
Стагнация серии уже больше десяти лет длится... 16 часть единственная номерная часть,которая за них была разработана и выпущена.
Потому что блин 15 начинали с 0 делать аж 3 раза,порезав кучу контента , а по итогу еще и прокинув с ДЛЦ.Хотя первый трейлер был в 2010 )
Честно говоря, это очень странно - так долго ковыряться в подобных случаях. Сейчас львиная доля игр делается на Unreal'e. Архитектура консолей еще никогда не была столь родственной обычным компьютерам, как это обстоит сейчас. В чем проблема поставить галочки в настройках экспорта возле "PC", "PS5" и т.д. ? И всё! Что они там оптимизировать собрались еще, если PS5 по начинке сейчас как средний ПК? (я уж не говорю о том, что в большинстве случаев никакой оптимизации все равно почти нет, не взирая на обещания...) Разница в билдах будет в итоге разве что в управлении, но даже это дефолтно, по сути, есть в начинке движка - такими толпами народа, что ковыряют эти порты, это сделать можно за пару дней без лишних усилий.
они жду когда прибыль упадёт и тут начинают выпускать порты - и чудесным образом бабки начинают плыть.
Может к релизу ПК версии на PS5 выпустят полное издание на диске.
Надеялся что выйдет летом т.к. сами разработчики говорили, что релиз на пк будет в одно время со вторым дополнением, но походу раньше осени или зимы ждать не стоит. Хотя осенью и зимой столько игр выходит, что даже окна свободного нет для релиза, а вот летом этим как раз затишье, идеальное время было бы для порта.
Лучше бы Final Fantasy VII Rebirth
никогда не играл ни в одну часть и даже без понятия о чем там вообще, но хорошо что на пегаче блогеры просвищают что есть такие серии игор