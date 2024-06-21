Square Enix отмечает годовщину выхода Final Fantasy 16 и напомнила о ПК-версии

Версии Final Fantasy 16 для PS5 исполнился один год, и уже некоторое время ходят разговоры о выпуске версии для ПК. Тем более, что срок эксклюзивности у Sony уже давно истек и многим хотелось бы иметь более точную информацию по этому поводу. В частности, ожидалось, что что-то появится во время летних мероприятий, но игра, к сожалению, не появилось ни на одной сцене.

Однако небольшое упоминание о порте сделал Хироши Такай, директор игры, в послании по случаю первой годовщины. Он подтвердил, что команда разработчиков усердно работает над этой версией игры.

О разработке версии Final Fantasy 16 для ПК было объявлено в мае 2023 года. На тот момент продюсер Наоки Ёсида заявил, что она находится в разработке. Об этом снова говорили на PAX West 2023, но без указания конкретной даты. В марте 2024 года Ёсида также сообщил, что планируется демо-версия для ПК, как это произошло с версией для PS5. Тогда было сказано, что новая версия близка, не уточнив больше ничего.

К сожалению, помимо подтверждения очевидного — что команда работает над версией Final Fantasy 16 для ПК и хочет сделать игру «доступной как можно большему количеству игроков» — Такай не предоставил никаких других соответствующих обновлений.