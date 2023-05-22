Square Enix подтвердила, что Final Fantasy 16 получит многочасовую демоверсию перед релизом ©

Final Fantasy 16 уже совсем близко и серьезно впечатляет, но играть в нее вы будете даже раньше, чем думаете. Компания Square Enix подтвердила, что перед релизом готовит полноценную демоверсию, которая продлится пару часов и будет посвящена Клайву в юности. Это та же часть игры, в которую играли журналисты во время недавнего предварительного просмотра, и вы можете уже увидеть некоторые кадры здесь.

Хотя дата выхода демо-версии пока не определена, возможно, она появится во время PS Showcase на этой неделе. В любом случае, это очень здорово, что геймеры попробовать значительную часть ожидаемой эксклюзивной игры до ее выхода.