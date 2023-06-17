Final Fantasy 16 22.06.2023
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Square Enix подтвердила улучшения производительности Final Fantasy 16 и рассказала о других визуальных параметрах

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monk70
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В новом сообщении в ответ на отзывы о демо-версии команда Final Fantasy 16 подтвердила, что продолжит работу над игрой после релиза. Хотя при запуске не ожидается никаких обновлений, новые обновления появятся позже и будут работать над производительностью и другими факторами.

Square Enix заявила, как вы можете видеть на изображениях чуть ниже: «Будьте уверены, что мы будем публиковать обновления для повышения производительности!». Затем они также заявляют, что анализируют возможность добавления в Final Fantasy 16 возможности изменить размытие в движении и его полное устранение. Кроме того, они проверяют возможность добавления дополнительных опций для управления скоростью камеры, а также возможность деактивации ее автоматического движения во время передвижения.

Повторяем, что эти два последних варианта (размытие в движении и управление камерой) находятся в стадии анализа, они не подтверждены. После запуска нам нужно будет посмотреть, что решит сделать команда Final Fantasy 16.

Final Fantasy 16 будет доступна с 22 июня 2023 года на PS5. Это ролевая игра с двумя графическими режимами: «Графика» с приоритетом детализации и «Частота кадров» с приоритетом производительности. Разработчики объяснили, что они стремились сохранить фиксированные 60 кадров в секунду в боях, в то время как на этапах исследования могут быть падения: давайте предположим, что они хотят улучшить производительность этих разделов с помощью будущих патчей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
DORAEMON1989

Позор и смехъ. Выпустить приставку и не суметь за 3 года ее обкатки сделать с 1ого раза отимизированную под "качество" игру...причем, в родных же для приставки стенах.
Боже, сколько людей оплачивают эти "тестдрайвы" огромных корпораций, прсото пздц.

И да. чтот то от PS4 не сильно видно отличия по рожам чаров.

-5