Square Enix показала Торгала из Final Fantasy 16 в виде милой плюшевой игрушки ©

Компания Square Enix объявила о том, что теперь доступны предварительные заказы на две плюшевые фигурки Торгала из Final Fantasy 16. Мы начинаем с величественного плюшевого воспроизведения взрослого Торгала, очаровательного хорошего мальчика из игры и верного спутника Клайва. Его можно приобрести в Северной Америке и Европе за $119,99/€109,99, выпуск состоится соответственно в январе и феврале 2024 года.

Далее следует щенячья версия Торгала, доступная в Северной Америке и Европе за $39,99/€34,99, с теми же сроками выпуска, что и взрослая версия.

Переходя к другой марке миловидности, мы получаем фигурку Moogle Focked. Она доступна в Северной Америке и Европе по цене $64,99/€54,99. Срок выхода такой же, как и у Торгала.

Если вы предпочитаете что-то надеть, то в ювелирной линии издательства появится серебряная манжета для ушей Клайва, которую можно приобрести в Северной Америке и Европе за $119,99/€109,99.

Final Fantasy 16 будет более насыщенной экшеном, чем ее предшественницы, а за разработку игры возьмется дизайнер Devil May Cry V. На протяжении всей игры игроки будут управлять главным героем Клайвом, который будет противостоять различным Доминантам - людям, проклятым силой превращаться в Эйконов.

Final Fantasy XVI выйдет на PS5 22 июня