Square Enix просит фанатов не делиться утечками Final Fantasy 16 и примет против них меры

Сегодня Square Enix разместила на своих каналах в социальных сетях сообщение для поклонников Final Fantasy 16, предостерегающее от возможных утечек и спойлеров.
Судя по всему, некоторые физические копии уже находятся в свободной продаже, как это часто случается с подобными релизами, но Square Enix не собирается сидеть сложа руки и пускать все на самотек.
Разработчики призвали фанатов не делиться никакими аспектами игры, включая скриншоты, видео или видеозаписи, пока игра не выйдет в продажу, и поклялся удалять все найденные материалы.
Полное сообщение, опубликованное в Twitter, вы можете прочитать ниже.
Нам известно, что в настоящее время распространяется небольшое количество физических копий Final Fantasy 16. В настоящее время мы проводим тщательное расследование незаконных приобретений и принимаем меры, чтобы ограничить это в преддверии официального запуска игры 22 июня. Тех, кто получил копию до запуска, мы просим не делиться никакими аспектами игры, включая скриншоты, видеоролики и прямые трансляции, до официального запуска Final Fantasy 16. Наша первоочередная задача - не испортить полное впечатление от игры для наших поклонников, и для этого мы будем удалять все изображения, видео и трансляции, опубликованные до дня запуска. Мы просим вас о помощи и сотрудничестве в эту последнюю неделю перед запуском игры. Уже почти 22 июня, и мы не можем дождаться, когда вы сможете насладиться игрой в полном объеме, как это задумано командой разработчиков.
Final Fantasy 16 выйдет для PS5 22 июня.
то есть человек сам получил диск, но не может выкладывать условно своё прохождение? на каком основании? он же купил официальный диск. какие проблемы? не фиг было рано отправлять