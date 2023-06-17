Square Enix просит фанатов не делиться утечками Final Fantasy 16 и примет против них меры ©

Сегодня Square Enix разместила на своих каналах в социальных сетях сообщение для поклонников Final Fantasy 16, предостерегающее от возможных утечек и спойлеров.

Судя по всему, некоторые физические копии уже находятся в свободной продаже, как это часто случается с подобными релизами, но Square Enix не собирается сидеть сложа руки и пускать все на самотек.

Разработчики призвали фанатов не делиться никакими аспектами игры, включая скриншоты, видео или видеозаписи, пока игра не выйдет в продажу, и поклялся удалять все найденные материалы.

Полное сообщение, опубликованное в Twitter, вы можете прочитать ниже.

Нам известно, что в настоящее время распространяется небольшое количество физических копий Final Fantasy 16. В настоящее время мы проводим тщательное расследование незаконных приобретений и принимаем меры, чтобы ограничить это в преддверии официального запуска игры 22 июня. Тех, кто получил копию до запуска, мы просим не делиться никакими аспектами игры, включая скриншоты, видеоролики и прямые трансляции, до официального запуска Final Fantasy 16. Наша первоочередная задача - не испортить полное впечатление от игры для наших поклонников, и для этого мы будем удалять все изображения, видео и трансляции, опубликованные до дня запуска. Мы просим вас о помощи и сотрудничестве в эту последнюю неделю перед запуском игры. Уже почти 22 июня, и мы не можем дождаться, когда вы сможете насладиться игрой в полном объеме, как это задумано командой разработчиков.

Final Fantasy 16 выйдет для PS5 22 июня.