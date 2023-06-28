Square Enix раскрыла точные продажи Final Fantasy 16 - это не рекорд серии, но отличное начало ©

Недавно мы стали свидетелями глобального запуска ожидаемой новой части Final Fantasy. Несмотря на некоторый скептицизм вокруг проекта, он оказался более чем успешным. Об этом свидетельствует официальная информация от Square Enix, которая раскрыла точные данные о продажах Final Fantasy 16. За первые дни ролевой экшен смог покорить мировые чарты продаж и разойтись тиражом в 3 миллиона копий.

Как сообщает Square Enix, на преодоление отметки в 3 миллиона копий Final Fantasy 16 потребовалось всего шесть дней, что является отличным результатом для проекта такого уровня вышедшего только на PS5. Данные о продажах игры учитывали отгрузки физических изданий и цифровые покупки начиная со дня выхода.

Это неплохой результат для Square Enix, который предсказывали аналитики, однако рекордным он пока не стал. Для сравнения, продажи ремейка Final Fantasy 7 за аналогичный премьерный период составили 3,5 миллиона копий, а Final Fantasy 15 в свое время продалась тиражом в 5 миллионов. У Final Fantasy 16 есть все шансы обойти своих предшественников в долгосрочной перспективе.