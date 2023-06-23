Square Enix выпустила специальный арт с Клайвом и Джилл в честь релиза Final Fantasy XVI ©

В ознаменование релиза Final Fantasy XVI издательство Square Enix порадовало своих поклонников новым артом. На детально проработанной иллюстрации изображены Клайв и Джилл, стоящие бок о бок, причем Джилл размахивает мечом. Автор иллюстрации - дизайнер персонажей Final Fantasy XVI Казуя Такахаси.

Вместе с новым артом последовали и другие приветствия по случаю запуска игры от Square Enix и PlayStation. Также в Twitter было опубликовано специальное послание от продюсера игры Наоки Ёсиды. В нем он выразил надежду, что Final Fantasy XVI станет любимой игрой фанатов.

Больше работ Такахаси будет представлено в виде открыток и арт-буков по Final Fantasy XVI, которые появятся в Японии в июле и августе 2023 года.

Final Fantasy XVI уже вышла эксклюзивно на PS5. Для желающих предварительно опробовать игру предлагается демоверсия.