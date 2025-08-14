Square Enix закрыла канал небольшого ютубера, публиковавшего негативные ролики о Final Fantasy 16

Японский ютубер, выпускавший ролики с критикой Final Fantasy 16 и подборкой негативных отзывов об игре с форума 5ch, столкнулся с юридическими требованиями от Square Enix. Компания потребовала удалить весь контент и пригрозила судебными мерами. В итоге автор стер все видео с канала.

Все началось с того, что в одном из роликов ютубер утверждалось, что Final Fantasy 16 продалась тиражом 3,5 млн копий, хотя это была оценка аналитиков, а не официальные данные. Square Enix потребовала удалить ролик, но автор заметил запрос лишь спустя месяц и тогда же убрал видео. Однако компания продолжила давление. Ютуберу пришёл официальный запрос на раскрытие персональных данных и предупреждение о возможном иске.

Перед удалением канала ютубер возмутился:

Square Enix цепляется к мелкому каналу, хотя есть куда более крупные источники! Почему не трогают сам 5ch и другие сайты? Компания просто хочет заставить критиков замолчать.

Этот случай вновь поднимает вопросы о свободе выражения мнений в игровом комьюнити и юридических рисках для создателей контента, основанного на пользовательских обсуждениях.