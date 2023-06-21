Сравнение версий Final Fantasy 16 показывает, что патч первого дня не улучшил производительность ©

Несмотря на то, что команда Square Enix не собиралась выпускать патч первого дня, у Final Fantasy XVI все еще есть патч для решения некоторых проблем, включая шаткую производительность, но похоже, что патч вообще не улучшил производительность, поскольку частота кадров по-прежнему падает ниже диапазона 40 кадров в секунду. временами, как это было в игровой демоверсии.

Новое видео, сравнивающее игровые режимы «Качество» и «Производительность», собранные ElAnalistaDeBits, подтверждает разрешение обоих режимов и целевую частоту кадров — 2160p, 30 кадров в секунду (из динамического 1440p) и 1440p, 60 кадров в секунду (из 1080p), а также то, как режим «Качество» повышает качество нескольких настройки, такие как качество теней, анизотропная фильтрация и эффекты постобработки. Однако, чтобы сохранить высокое качество изображения, в определенных ситуациях разрешение может снижаться до 1080p. Что еще более важно, как упоминалось ранее, патч первого дня Final Fantasy XVI мало что сделал для решения проблем с производительностью, наблюдаемых в демоверсии, поскольку в определенных ситуациях разрешение по-прежнему падает ниже 40 кадров в секунду.

Final Fantasy XVI выходит завтра, 22 июня, на PlayStation 5 по всему миру.