Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 170 оценок

Стал известен размер файлов Final Fantasy 16 на PS5 - вам понадобится много места на SSD

©
monk70
Новости

Как вы уже хорошо знаете, за последние несколько дней в некоторых магазинах по всему миру появились первые копии Final Fantasy 16, и есть те, кто уже играет в эксклюзив на PlayStation 5. Благодаря тем, у кого есть копия игры, теперь мы можем знать, сколько места она займет на SSD консоли Sony.

Поэтому, по первым свидетельствам игроков, мы знаем, что Final Fantasy 16 потребует не менее 100 ГБ свободного места, будь то внутренний или внешний SSD PlayStation 5. Следует отметить, что эти размеры, и без того значительные, могут быть увеличены в случае выпуска патча первого дня, поэтому эта информация может быть изменена с момента ее появления на полках.

Консоли
3
1
Последние посты по игре Final Fantasy 16
Обнародован список трофеев Final Fantasy 16
Обнародован список трофеев Final Fantasy 16
Ведущий актер Final Fantasy 16 заявил, что работа над ролью Клайва помогла ему пережить потерю отца
Ведущий актер Final Fantasy 16 заявил, что работа над ролью Клайва помогла ему пережить потерю отца
Трейлер великолепной музыкальной темы Final Fantasy 16 поразит вас до глубины души
Трейлер великолепной музыкальной темы Final Fantasy 16 поразит вас до глубины души
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lucrise

ну так и ff15 весила 100-150гб (в зависимости от выбранных опций)

5