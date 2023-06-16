Стал известен размер файлов Final Fantasy 16 на PS5 - вам понадобится много места на SSD ©

Как вы уже хорошо знаете, за последние несколько дней в некоторых магазинах по всему миру появились первые копии Final Fantasy 16, и есть те, кто уже играет в эксклюзив на PlayStation 5. Благодаря тем, у кого есть копия игры, теперь мы можем знать, сколько места она займет на SSD консоли Sony.

Поэтому, по первым свидетельствам игроков, мы знаем, что Final Fantasy 16 потребует не менее 100 ГБ свободного места, будь то внутренний или внешний SSD PlayStation 5. Следует отметить, что эти размеры, и без того значительные, могут быть увеличены в случае выпуска патча первого дня, поэтому эта информация может быть изменена с момента ее появления на полках.