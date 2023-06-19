Станции Японии украсили великолепными иллюстрациями по мотивам Final Fantasy 16 ©

Неделя запуска Final Fantasy XVI официально началась в Японии, и Square Enix представила прекрасные иллюстрации, изображающие сражения между эйконами.

В иллюстрациях, которые были распространены через пресс-релиз, представлены сражения между Фениксом и Ифритом, Бахамутом и Одином, Ифритом и Титаном, Ифритом и Гарудой, Раму и Тифоном, Шивой и Титаном. Они будут демонстрироваться с сегодняшнего дня в различных местах Японии.

В частности, с сегодняшнего дня и до 25 июня местные жители смогут увидеть работы на гигантских экранах на станциях Сибуя в Токио и Умэда в Осаке. Тем, кто посетит Фукуока, придется подождать до 21 июня, пока арт-объект появится на станции Тендзин. Там он будет висеть немного дольше, до 27 июня.

Вы можете посмотреть все рисунки и фотографии в галерее ниже.

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