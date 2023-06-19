Станции Японии украсили великолепными иллюстрациями по мотивам Final Fantasy 16

Неделя запуска Final Fantasy XVI официально началась в Японии, и Square Enix представила прекрасные иллюстрации, изображающие сражения между эйконами.
В иллюстрациях, которые были распространены через пресс-релиз, представлены сражения между Фениксом и Ифритом, Бахамутом и Одином, Ифритом и Титаном, Ифритом и Гарудой, Раму и Тифоном, Шивой и Титаном. Они будут демонстрироваться с сегодняшнего дня в различных местах Японии.
В частности, с сегодняшнего дня и до 25 июня местные жители смогут увидеть работы на гигантских экранах на станциях Сибуя в Токио и Умэда в Осаке. Тем, кто посетит Фукуока, придется подождать до 21 июня, пока арт-объект появится на станции Тендзин. Там он будет висеть немного дольше, до 27 июня.
Вы можете посмотреть все рисунки и фотографии в галерее ниже.
Final Fantasy 16 выйдет для PS5 22 июня
Похоже на рекламу больше ушло, чем на игру
наконец то! он догадался, что уже 10 лет как точно на рекламу тратят денег больше, чем на игру/фильм/сериал