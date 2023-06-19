Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 170 оценок

Станции Японии украсили великолепными иллюстрациями по мотивам Final Fantasy 16

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butcher69
Новости

Неделя запуска Final Fantasy XVI официально началась в Японии, и Square Enix представила прекрасные иллюстрации, изображающие сражения между эйконами.

В иллюстрациях, которые были распространены через пресс-релиз, представлены сражения между Фениксом и Ифритом, Бахамутом и Одином, Ифритом и Титаном, Ифритом и Гарудой, Раму и Тифоном, Шивой и Титаном. Они будут демонстрироваться с сегодняшнего дня в различных местах Японии.

В частности, с сегодняшнего дня и до 25 июня местные жители смогут увидеть работы на гигантских экранах на станциях Сибуя в Токио и Умэда в Осаке. Тем, кто посетит Фукуока, придется подождать до 21 июня, пока арт-объект появится на станции Тендзин. Там он будет висеть немного дольше, до 27 июня.

Вы можете посмотреть все рисунки и фотографии в галерее ниже.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Похоже на рекламу больше ушло, чем на игру

2
JohnTornton

наконец то! он догадался, что уже 10 лет как точно на рекламу тратят денег больше, чем на игру/фильм/сериал

-2