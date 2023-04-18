State of Play по Final Fantasy XVI преодолела отметку в 1 миллион просмотров ©

Последний выпуск State of Play, полностью посвященный Final Fantasy XVI, в настоящее время набрал 1,1 миллиона просмотров на YouTube. Отметка в 1 млн. просмотров была преодолена всего через два дня после выхода ролика на официальном канале PlayStation, что свидетельствует о широком интересе мирового сообщества к ролевой игре от Square Enix.

В видеоролике поклонники смогли увидеть более 20 минут игрового процесса игры. Были представлены все ключевые детали кампании в высоком разрешении, включая информацию о сюжете, боях, исследовании и общей механике.

На мероприятии, посвященном Final Fantasy XVI, особое внимание было уделено эпическим сражениям Эйкона, которые стали новым элементом культовой франшизы. Теперь игроки смогут управлять существами в уникальных противостояниях и испытать возможности экшена в режиме реального времени.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня для PS5.