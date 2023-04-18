Final Fantasy 16 22.06.2023
7.3 151 оценка

State of Play по Final Fantasy XVI преодолела отметку в 1 миллион просмотров

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Gruz_
Новости

Последний выпуск State of Play, полностью посвященный Final Fantasy XVI, в настоящее время набрал 1,1 миллиона просмотров на YouTube. Отметка в 1 млн. просмотров была преодолена всего через два дня после выхода ролика на официальном канале PlayStation, что свидетельствует о широком интересе мирового сообщества к ролевой игре от Square Enix.

В видеоролике поклонники смогли увидеть более 20 минут игрового процесса игры. Были представлены все ключевые детали кампании в высоком разрешении, включая информацию о сюжете, боях, исследовании и общей механике.

На мероприятии, посвященном Final Fantasy XVI, особое внимание было уделено эпическим сражениям Эйкона, которые стали новым элементом культовой франшизы. Теперь игроки смогут управлять существами в уникальных противостояниях и испытать возможности экшена в режиме реального времени.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня для PS5.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
JohnTornton

неудивительно, там же не 2х минутный cgi ролик, а большой геймплей в разных моментах.
мне тоже захотелось ещё больше поиграть в неё, после видоса.

главное, чтоб в целом всё-таки она вышла хорошей игрой

5
SewAwOw

Ждем, ждем.

2
NatanieLzZ

Не очень понимаю ажиотажа вокруг этой части, как по мне для игры с названием final fantasy она выглядит слишком... обычно, без фантазии, если убрать название, то можно перепутать с любой азиатской ммо

0
Uilenspiegel

У них хорошие финалки выходят через раз или в редких случаях два. Поэтому на эту часть можно забить. На разок пройти хватит.

0