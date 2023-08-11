Сюзанна Филдинг, озвучившая Джилл Уорвик в FF XVI, поделилась своими впечатлениями от работы над этим персонажем

Square Enix взял небольшое интервью у Сюзанны Филдинг (Susannah Fielding), артистки, которая озвучивала Джилл Уорвик в Final Fantasy XVI. В интервью актриса рассказала о том, что послужило источником вдохновения при создании образа Доминанта и как ей удалось передать собственные эмоции столь сложному персонажу.
На вопрос о своем знакомстве с серией ролевых игр до начала работы над ролью Филдинг ответила, что слышала о франшизе, но никогда в нее не играла. Первое реальное знакомство произошло только тогда, когда появилась возможность изобразить Джилл. О своей героине Филдинг рассказала так: она представляет собой сложную смесь чувствительности и силы.
В своей работе Филдинг постаралась поделиться собственным методом соединения похожих эмоций из своей жизни - то, чему ее научил предыдущий профессиональный опыт. прочем, вся сложность роли Джилл заключалась в том, насколько сильно отличалась ее подавленная натура от общительной личности актрисы.
Нужно найти в себе ту частичку, с которой можно связать то, что кто-то может испытывать в подобной ситуации - любой ситуации, в которой вы были и которая вызывает у вас похожие эмоции. И даже если речь не идет о том, что вас чуть не убили или что-то в этом роде, вы должны найти что-то, с чем бы вы могли найти связь в своей собственной жизни. Так я подхожу к роли в кино, на телевидении или на сцене, да и в играх это ничем не отличается. Процесс один и тот же.
В ходе беседы Сюзанна Филдинг также отметила, что ее впечатлила работа над визуализацией CGI-сцен в Final Fantasy XVI. По ее словам, визуальные эффекты превзошли все ожидания и позволили сочетать ряд других процессов, таких как техника эмбиентного звука.
Я думаю, что мы подняли Final Fantasy на новый уровень с точки зрения эмоциональной правды и реалистичности двух людей, встречающихся в пустынном месте. Игра актеров была просто великолепной, и я надеюсь, что это не останется незамеченным.
В заключение актриса отметила общее качество игры, которая достигла высоких стандартов в нескольких областях, включая визуальное оформление, геймплей, персонажей, сценарий и музыку.
Ниже представлен видеоролик с полной версией интервью: