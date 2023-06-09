Final Fantasy 16 22.06.2023
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Тематическая песня Final Fantasy XVI "Find the Flame" стала доступна на стриминговых сервисах

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Gruz_
Новости

Издательство Square Enix сообщило, что тематическая песня Final Fantasy XVI "Find the Flame" стала доступна для прослушивания на потоковых сервисах, включая YouTube, Spotify, Apple Music и др. Композиция продолжительностью 3 минуты и 30 секунд была сочинена Масаёши Сокэн.

По сравнению со своими предшественниками Final Fantasy XVI будет больше похожа на экшен, причем за ее создание отвечает дизайнер Devil May Cry V. На протяжении всей игры игрокам предстоит управлять персонажем по имени Клайв, который столкнется с различными Доминантами - проклятыми людьми, обладающими способностью превращаться в Эйконов.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня только на PlayStation 5.

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