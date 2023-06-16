Трейлер великолепной музыкальной темы Final Fantasy 16 поразит вас до глубины души ©

Square Enix выпустила еще один трейлер своей предстоящей основной игры Final Fantasy Final Fantasy 16. Он посвящен красивой музыкальной теме «Moongazing» от популярного японского певца и автора песен Кенши Йонезу. Хотя внимание в основном сосредоточено на самой песне, она мастерски сочетается с кадрами игрового процесса.

Final Fantasy XVI обещает быть более насыщенной действием, чем ее предшественники. На протяжении всей игры игроки будут управлять главным героем, Клайвом, который противостоит различным Доминантам, людям, наделенным проклятой силой становиться Эйконами. Клайв — «Первый щит Розарии», поклявшийся защищать своего младшего брата Джошуа, Доминанта Феникса. Однако после некой трагедии Клайв клянется отомстить Темному Эйкону Ифриту.

Final Fantasy XVI выйдет на PS5 22 июня.