Final Fantasy 16 22.06.2023
7.2 170 оценок

Трейлер великолепной музыкальной темы Final Fantasy 16 поразит вас до глубины души

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monk70
Новости

Square Enix выпустила еще один трейлер своей предстоящей основной игры Final Fantasy Final Fantasy 16. Он посвящен красивой музыкальной теме «Moongazing» от популярного японского певца и автора песен Кенши Йонезу. Хотя внимание в основном сосредоточено на самой песне, она мастерски сочетается с кадрами игрового процесса.

Final Fantasy XVI обещает быть более насыщенной действием, чем ее предшественники. На протяжении всей игры игроки будут управлять главным героем, Клайвом, который противостоит различным Доминантам, людям, наделенным проклятой силой становиться Эйконами. Клайв — «Первый щит Розарии», поклявшийся защищать своего младшего брата Джошуа, Доминанта Феникса. Однако после некой трагедии Клайв клянется отомстить Темному Эйкону Ифриту.

Final Fantasy XVI выйдет на PS5 22 июня.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Абабков Денис

Не, вот в пятнадцатой когда они тачку толкали и потом название игры, вот там действительно тема была

2
Aellie

Не поразил. Хотя, наверное, анимешникам и прочим к-попперам такое по душе.

Кстати, почему с возрастом у ГГ меч становится все меньше? Вроде у мужиков наоборот, расти должно 🤣😂🤣

-2
Awareness of greatness
Кстати, почему с возрастом у ГГ меч становится все меньше?

Ответ прост, с возрастом

-1
DanteMax31

Кстати почему с возрастом большенство людей умнеют, а вот у некоторых наоборот обратное наблюдается?

0
mongol312 DanteMax31

потому что с возрастом все накапливается - и ум и глупость. Чего больше наберешь, то и получится))

0