У Square Enix есть 18-месячный план после запуска, чтобы увеличить продажи Final Fantasy 16 ©

Несмотря на то, что его творение еще даже не вышло на рынок, Наоки Ёсида уже заглядывает в будущее Final Fantasy 16. Во время серии интервью за последние несколько дней продюсер обрисовал, хотя и не совсем четко, планы Final Fantasy 16 после запуска.



Ёсида дал понять, что он наметил 18-месячный план после запуска Final Fantasy 16 с целью поддержания продаж в долгосрочной перспективе. Продюсер признался, что его не особенно интересуют результаты продаж в первую неделю, поскольку он в значительной степени полагается на сарафанное радио. Он считает, что в настоящее время молодое поколение не обращает особого внимания на даты релизов, больше интересуясь тем, что популярно, независимо от того, когда оно появилось на рынке.



Поэтому Ёсида, похоже, не очень обеспокоен слухами о том, что Square Enix недовольна предзаказами Final Fantasy 16: игра должна быть рассчитана на длительную перспективу, в том числе потому, что она выйдет на одной платформе, PS5, которая пока не может получить широкого распространения.



К сожалению, продюсер не стал подробно описывать этот призрачный 18-месячный план после запуска. Однако во время другого интервью он сообщил, что Final Fantasy 16 может получить DLC в будущем. Все будет зависеть от того, насколько хорошо игра будет принята геймерами и критиками, поскольку в настоящее время в разработке ничего нет.