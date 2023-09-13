У Square Enix проблемы: после релиза Final Fantasy 16 капитализация компании сократилась на 2 млрд долларов

Компания Square Enix Holdings потеряла почти 2 миллиарда долларов своей стоимости после выхода игры Final Fantasy 16, которая получила неоднозначные отзывы. Теперь инвесторы начинают задаваться вопросом о том, не приближается ли к концу один из самых выдающихся периодов в игровой индустрии.
Токийская компания в течение длительного времени полагалась на свои популярные франшизы, чтобы ускорить свой рост. Именно эта стратегия позволила компании увеличить свою стоимость в пять раз за десятилетие, предшествовавшее выходу последней части Final Fantasy в июне. Однако продажи этой игры не оправдали ожиданий, и в августе, после того как компания объявила о резком снижении прибыли, ситуация ухудшилась. Акции компании упали в два раза, дюжина аналитиков, отслеживающих акции, снизили свои целевые цены, а долгосрочный инвестор Sumitomo Mitsui Trust Asset Management сократил свой пакет акций игровой компании.
Компания Square Enix, одна из наиболее узнаваемых среди консольных и мобильных геймеров, столкнулась с серией неудач в попытках создания новой популярной франшизы, чтобы поддержать продажи, и отстает по рыночной стоимости от таких конкурентов, как Capcom и Activision Blizzard. Фанаты, аналитики и разработчики, имеющие опыт работы со студией или внутри нее, считают, что падение компании дает важные уроки для индустрии о значимости контроля качества и правильного планирования продуктов.
"Заполонение рынка незавершенными, низкокачественными или непроверенными играми - это неразумное решение", - считает токийский разработчик и геймер Майкл Префонтейн, называя в качестве примеров непродуманных игр Marvel's Avengers, Forspoken и The DioField Chronicle. "Компания перестаралась, выпустив слишком много игр без должного надзора".
Геймеры выразили недовольство по поводу мобильных игр, которые, по их мнению, создавались в спешке и затем закрывались через год или около того, как, например, Bravely Default: Brilliant Lights и Echoes of Mana. Нынешние и бывшие сотрудники Square Enix связывают это с подходом компании, при котором каждый игровой проект находится под одним продюсером.
Продюсерам предоставляется полная свобода в определении масштабов и направления проектов, при этом недостаточно уделяется внимание должной документации и структуре команды, считают источники. Подрядчики, работавшие с Square Enix, описывают процесс работы как несистематический, где цели проекта могут меняться без предварительного уведомления.
В результате этого возникает высокая нестабильность качества конечного продукта: некоторые последние игры Square Enix получили восторженные отзывы, тогда как другие, например, Forspoken, столкнулись с коммерческим неудачей, так и не найдя своей аудитории.
Вновь назначенный генеральный директор Такаси Кирю, 48-летний выпускник Массачусетского технологического института, ранее работавший в крупнейшем рекламном агентстве Японии, объявил о своем намерении сократить количество выпускаемых игр и уменьшить аутсорсинг. Основной фокус будет сосредотачиваться на крупнобюджетных проектах с высоким потенциалом прибыли.
Тем не менее, аналитики высказывают сомнения относительно эффективности изменений в продуктовой стратегии без коррекции внутренних процессов.
"У Square Enix есть проблемы с выпуском игр", - заявил Серкан Тото, токийский консультант по индустрии, отметив, что слишком много игр компании остаются "обычными" и не претендуют на статус блокбастеров. "Эти игры получают 70% рейтинг на Metacritic, их качество нормальное, но они быстро забываются".
На прошлой неделе компания выпустила новую мобильную игру Final Fantasy VII, однако ее продажи не оправдали ожидания инвесторов. Акции Square Enix упали на около 30% с пика своего роста в этом году, и в среду их стоимость достигла самого низкого уровня с мая прошлого года.
По мнению аналитика UBS Securities Кенджи Фукуямы (Kenji Fukuyama), восстановление известного производителя ролевых игр займет много лет, и в ближайшей перспективе маловероятно ожидать значительного роста прибыли. Фукуяма считает, что компания слишком долго опиралась на свои старые успехи и, возможно, исчерпала терпение преданных фанатов, которым надоело видеть, как старые игры переиздаются на мобильных платформах. Его скепсис обусловлен также неспособностью компании создать новую крупную франшизу, помимо Final Fantasy и Dragon Quest.
"Даже если заглянуть на пять лет вперед, то мало что может вселить в инвесторов уверенность в будущем компании", - сказал Фукуяма.
Печально это все, не хочется закрытия. И потери ремейка 7 финалки в том числе.
Да никто там не закроется. В крайнем случае, прибегут Сони или Тенсент с денежным мешком.
Хорошо если так, а если сони купить их, даже читать о их играх не буду.
Квадраты те ещё проститутки со всякими эксклюзивами. Делали бы мультиплатформу и жили спокойно.
А нефиг было игру только на одну консоль делать гении бл...
пк версия уже в разработке
На ПК Финалки с задержкой выходят, а куда еще выпускать? Свич не потянет, а Иксбокс принес бы тысяч 200-300 копий в лучшем случае, Сони скорее всего больше забашляла за эксклюзивность чем принесли бы продажи с коробки.
ладно, как скажете
Японцы всё не могут решиться пуститься во все тяжкие. Делать нормальные иссекаи с гаремом и сиськами... и с медведями. Секрет успеха прямо в вашей стране, а вы всё какую-то серую серость лепите. The DioField Chronicle - вообще что это? Мне кажется, я ни на одной презентации не видел эту игру. Скриншоты серые, дизайн не примечателен, девочки закутаны в пять слоёв покрывал. Вы японцы или кто?
Мне блин искренне обидно за Square Enix, они ведь не только кучу классных IP имели, но и аниме спонсировали. А что теперь? Всё распродали, угождают какому-то меньшинству, проекты невзрачные, хотят NFT. Капец просто.
У Square Enix за этот год вышло не мало игр, но только 16 финалка виновата, Final Fantasy 16 наоборот окупилась и оказалась единственная в плюсе из тех игр что вышли за последние несколько лет, а вот до нее как раз сплошные провалы были как Marvel's Avengers, Forspoken и тому подобное, плюс мобильные игры которые чаще всего за деньги продают и никому они на фиг не нужны, вот все и сказалось на компании. Может в следующий раз научится чему то и не будут тратить кучу бабок на Forspoken у которой бюджет превосходит 16ю финалку чуть ли не в 2 раза, а прибыли полный ноль...
Ну, с таким уровнем аналитики можно написать, что капитализация Сквари упала на 2 лярда после анонса ФФ14 для Иксбокс. По факту, если не считать пиксельные ремастеры старья с СНЕС, Финалка 7 Ремейк и 16 единственные большие хиты Сквари за последнее время, и неспроста Скваря теперь будет делать ставку на такие игры, как раз после релиза ФФ16. А еще они выпустили Форспокен, который по провальности почти на том же дне, что и Редфейл, он не мог не ударить по репутации.
У коробочников если только.
Да в целом проблема не качественных (технически) игр за не малые деньги существует давно. Разработка игр стала очень затратным делом, игры стали очень красивые прибавили в графике, но потеряли разнообразие в гейплеи и играть в них становится скучно, (выпустила одна фирма "батлрояль" стала игра популярна и все, как под копирку наклепали своих клонов, в место того что бы потратить эти ресурсы на что то свое новое самобытное).
Это мое мнение.
сони готовит чемоданоинекцию чтобы сквары не схлопнулись
А шо случилося? Не так давно такие дифирамбы пели... себе :)
За последние годы у них и финалки выходят хреновые.Диссидию просрали,stranger of paradise унылая поделка на пару часов,ремейк сделан на треть... Что там еще было?Реюнион по идее норм,т.к. ремастер и много ресурсов не требовал.
Все еще ждем Type-1 Type-2 Type-3.
Мб 16 и норм,но похоже недостаточно
я 16 так и не смог до конца осилить, вроде и графика с сюжетом неплохие и боёвка аля DMC ,но блин, хоть убей не тянет её завершать...какие же там долгие битвы с боссами ,это писец и эта беготня по одним и тем же ограниченным локациям утомляют конкретно, ну и гомосятина конечно,двух целующихся мужиков я честно говоря не помню где и в кокой игре видел:) карочь разочаровала она меня, я многострадальный форчпокен прошёл, а эту хрень не могу.