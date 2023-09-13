У Square Enix проблемы: после релиза Final Fantasy 16 капитализация компании сократилась на 2 млрд долларов ©

Компания Square Enix Holdings потеряла почти 2 миллиарда долларов своей стоимости после выхода игры Final Fantasy 16, которая получила неоднозначные отзывы. Теперь инвесторы начинают задаваться вопросом о том, не приближается ли к концу один из самых выдающихся периодов в игровой индустрии.

Токийская компания в течение длительного времени полагалась на свои популярные франшизы, чтобы ускорить свой рост. Именно эта стратегия позволила компании увеличить свою стоимость в пять раз за десятилетие, предшествовавшее выходу последней части Final Fantasy в июне. Однако продажи этой игры не оправдали ожиданий, и в августе, после того как компания объявила о резком снижении прибыли, ситуация ухудшилась. Акции компании упали в два раза, дюжина аналитиков, отслеживающих акции, снизили свои целевые цены, а долгосрочный инвестор Sumitomo Mitsui Trust Asset Management сократил свой пакет акций игровой компании.

Компания Square Enix, одна из наиболее узнаваемых среди консольных и мобильных геймеров, столкнулась с серией неудач в попытках создания новой популярной франшизы, чтобы поддержать продажи, и отстает по рыночной стоимости от таких конкурентов, как Capcom и Activision Blizzard. Фанаты, аналитики и разработчики, имеющие опыт работы со студией или внутри нее, считают, что падение компании дает важные уроки для индустрии о значимости контроля качества и правильного планирования продуктов.

"Заполонение рынка незавершенными, низкокачественными или непроверенными играми - это неразумное решение", - считает токийский разработчик и геймер Майкл Префонтейн, называя в качестве примеров непродуманных игр Marvel's Avengers, Forspoken и The DioField Chronicle. "Компания перестаралась, выпустив слишком много игр без должного надзора".

Геймеры выразили недовольство по поводу мобильных игр, которые, по их мнению, создавались в спешке и затем закрывались через год или около того, как, например, Bravely Default: Brilliant Lights и Echoes of Mana. Нынешние и бывшие сотрудники Square Enix связывают это с подходом компании, при котором каждый игровой проект находится под одним продюсером.

Продюсерам предоставляется полная свобода в определении масштабов и направления проектов, при этом недостаточно уделяется внимание должной документации и структуре команды, считают источники. Подрядчики, работавшие с Square Enix, описывают процесс работы как несистематический, где цели проекта могут меняться без предварительного уведомления.

В результате этого возникает высокая нестабильность качества конечного продукта: некоторые последние игры Square Enix получили восторженные отзывы, тогда как другие, например, Forspoken, столкнулись с коммерческим неудачей, так и не найдя своей аудитории.

Вновь назначенный генеральный директор Такаси Кирю, 48-летний выпускник Массачусетского технологического института, ранее работавший в крупнейшем рекламном агентстве Японии, объявил о своем намерении сократить количество выпускаемых игр и уменьшить аутсорсинг. Основной фокус будет сосредотачиваться на крупнобюджетных проектах с высоким потенциалом прибыли.

Тем не менее, аналитики высказывают сомнения относительно эффективности изменений в продуктовой стратегии без коррекции внутренних процессов.

"У Square Enix есть проблемы с выпуском игр", - заявил Серкан Тото, токийский консультант по индустрии, отметив, что слишком много игр компании остаются "обычными" и не претендуют на статус блокбастеров. "Эти игры получают 70% рейтинг на Metacritic, их качество нормальное, но они быстро забываются".

На прошлой неделе компания выпустила новую мобильную игру Final Fantasy VII, однако ее продажи не оправдали ожидания инвесторов. Акции Square Enix упали на около 30% с пика своего роста в этом году, и в среду их стоимость достигла самого низкого уровня с мая прошлого года.

По мнению аналитика UBS Securities Кенджи Фукуямы (Kenji Fukuyama), восстановление известного производителя ролевых игр займет много лет, и в ближайшей перспективе маловероятно ожидать значительного роста прибыли. Фукуяма считает, что компания слишком долго опиралась на свои старые успехи и, возможно, исчерпала терпение преданных фанатов, которым надоело видеть, как старые игры переиздаются на мобильных платформах. Его скепсис обусловлен также неспособностью компании создать новую крупную франшизу, помимо Final Fantasy и Dragon Quest.

"Даже если заглянуть на пять лет вперед, то мало что может вселить в инвесторов уверенность в будущем компании", - сказал Фукуяма.