У Square Enix сейчас нет планов по выпуску DLC для Final Fantasy 16: "Это полноценная игра" ©

Square Enix сообщила об отсутствии планов по созданию DLC для Final Fantasy 16, хотя студия пока не собирается закрывать двери.



В беседе с Game Informer продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида подчеркнул, что приоритетом номер один на данный момент является доставка игры в руки игроков и уверенность в том, что то, что в ней есть, стоит своей цены.

Это полноценная игра. Мы просим игроков заплатить полную цену за этот опыт, и поэтому мы хотим, чтобы опыт был равен сумме денег, которую игроки заплатят, и мы хотим, чтобы они получили удовлетворение, равное тому, что они заплатили, или даже больше.

Но Ёсида добавил, что мы можем увидеть больше Final Fantasy 16 после запуска, если будет достаточно интереса.

Мы понятия не имеем, влюбятся ли люди в Валистею, в историю Клайва и захотят ли они увидеть больше мира и больше персонажей. Поэтому, хотя мы всегда рассматриваем возможность выпуска DLC, спин-оффов и тому подобных вещей, где вы сможете узнать больше об игре, сначала мы хотим посмотреть, действительно ли Валистея и Клайв - это то, что игроки по всему миру хотят увидеть больше, а затем принять такое решение.