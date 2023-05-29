В Final Fantasy 16 будет всего одно средство передвижение ©

В Final Fantasy 16 игроков будет ждать масштабный игровой мир, который будет состоять из открытый областей и более линейных локаций. Помимо основного сюжета в игре будет представлен ряд второстепенных активной и побочных заданий. Если вам интересно, как можно будет исследовать обширный мир игры и передвигаться с одного задания на другому, разработчики приготовили ответ. В Final Fantasy 16 можно будет передвигаться пешком или на чокобо.

Все верно, разработчики решили отказаться от переизбытка транспортных или ездовых средств. Если в прошлых частях Final Fantasy у вас каноэ, лодки, автомобили или разнообразные животные для путешествий, то здесь выбор будет слишком большой. Как отметил геймдизайнер Final Fantasy 16 Хироши Такаи в игре будет лишь одно транспортное средство — чокобо.

Мы обнаружил, что на самом деле для мира игры не было необходимости в каких-либо расширенных типах передвижения главного героя. Так что да, в настоящее время у нас есть только ходьба и чокобо.

— сообщил Хироши Такаи, геймдизайнер Final Fantasy 16.

Тем не менее, Такай отмечает, что в истории есть момент, когда Клайв будет использовать другие средства передвижения, но они доступны только в рамках сюжета.

Выход Final Fantasy 16 на PS5 состоится 22 июня 2023 года.