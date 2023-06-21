В Final Fantasy 16 около ста побочных заданий ©

По словам креативного директора Кадзутойо Маэхиро (Kazutoyo Maehiro) в интервью, опубликованном изданием Famitsu, Final Fantasy 16 определенно наполнена контентом, поскольку в ней содержится около 100 побочных заданий помимо основного сюжета.

О количестве дел в новой игре Square Enix уже сообщалось ранее, учитывая, что ее прохождение займет в общей сложности около 70-90 часов, но в этом количестве часов, похоже, значительная часть приходится на побочные задания.

Количество квестов вне основной линии составляет около сотни: конечно, это вопрос о том, какова реальная глубина этих квестов, учитывая, что значительная их часть может быть довольно незначительными элементами игрового процесса, но все же это цифра, свидетельствующая о широте охвата Final Fantasy 16.

С другой стороны, изначально игру планировалось выпустить на двух дисках, что отражает столь значительный размер, но в итоге ее сжали в один. В любом случае, размер загружаемого и устанавливаемого файла по-прежнему велик, хотя и не так огромен, как кажется на первый взгляд.