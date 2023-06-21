В Final Fantasy 16 около ста побочных заданий

По словам креативного директора Кадзутойо Маэхиро (Kazutoyo Maehiro) в интервью, опубликованном изданием Famitsu, Final Fantasy 16 определенно наполнена контентом, поскольку в ней содержится около 100 побочных заданий помимо основного сюжета.
О количестве дел в новой игре Square Enix уже сообщалось ранее, учитывая, что ее прохождение займет в общей сложности около 70-90 часов, но в этом количестве часов, похоже, значительная часть приходится на побочные задания.
Количество квестов вне основной линии составляет около сотни: конечно, это вопрос о том, какова реальная глубина этих квестов, учитывая, что значительная их часть может быть довольно незначительными элементами игрового процесса, но все же это цифра, свидетельствующая о широте охвата Final Fantasy 16.
С другой стороны, изначально игру планировалось выпустить на двух дисках, что отражает столь значительный размер, но в итоге ее сжали в один. В любом случае, размер загружаемого и устанавливаемого файла по-прежнему велик, хотя и не так огромен, как кажется на первый взгляд.
именно заданий или принеси-подай?
Скворечники ни когда не умели делать действительно интересные квесты.
В ремейке семерки были принеси-подай
В 15 тоже, в 16 вряд ли что изменилось.
Да в 15 было много побочек, только все были Принеси-подай или вылови рыбу или вообще просто приди куда-нибудь.
Надеюсь данжей будет много среди этой сотни заданий. Хотелось бы почаще на различных боссов в данжи ходить. А большего от доп.заданий мне и не нужно особо в плане глубины геймплея. Всё-таки финалка. В основных квестах сюжет, а в дополнительных рубим монстров.
В ремейке 7-й доп.задания были слабенькими. В 15-й финалке доп.задания были очень крутыми, ибо в большинстве из них предлагалось поохотиться на мощных монстров, ходить в данжи на боссов и т.д. Будет круто, если в 16-й данжей сделают много для второстепенных заданий. Всё-таки боёвка очень крутая, а значит вполне логично иметь много заданий по уничтожению монстров в данжах.
в дьябло 4 их 200 и что? количество не равно
Именно побочные нормальные получились, но не на уровень Ведьмака 3, есть и мелкие, из серии убить волков, принести шкуты, вопрос, что входит в эти 100, все вместе или нет.