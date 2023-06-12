В новом ролике сравнили графику и производительность в демоверсии Final Fantasy 16 ©

На канале ElAnalistaDeBits вышел ролик со сравнением демоверсии Final Fantasy 16. На этот раз сравнению подверглись два режима на консолях PlayStation 5. Режим "Производительности" и режим "Качества". Помните, что это сравнение было сделано с демонстрационной версией игры. Окончательное качество может отличаться.