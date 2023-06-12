В новом ролике сравнили графику и производительность в демоверсии Final Fantasy 16

На канале ElAnalistaDeBits вышел ролик со сравнением демоверсии Final Fantasy 16. На этот раз сравнению подверглись два режима на консолях PlayStation 5. Режим "Производительности" и режим "Качества". Помните, что это сравнение было сделано с демонстрационной версией игры. Окончательное качество может отличаться.
- Режим качества PS5: 2160p/30 кадров в секунду (реконструировано из 1440p)
- Режим производительности PS5: 1440p/60 кадров в секунду (реконструировано из 1080p)
- Режим качества увеличивает разрешение рендеринга, качество теней, анизотропную фильтрацию и некоторые эффекты постобработки, такие как крестные лучи (незначительно).
- Режим производительности имеет некоторые проблемы с поддержанием стабильных 60 кадров в секунду. Во время сложных сцен падает до 40 кадров в секунду.
- Время загрузки практически отсутствует.
- Кинематографические ролики заблокированы на 30fps в обоих режимах.
неплохо
Играл в режиме качества, мне понравилась демка, графика хорошая, проблем с производительностью не заметил, сюжет заинтриговал...
Вот только трава не вся физическая, объекты не разрушаются, вода треш полный, скорее лед, чем вода по поведению, из плюсов по картинке, это детализация персонажей, освещение и эффекты частиц, надеюсь к релизу исправят, а пока не убедительно выглядит трата 7.5к за издание со стиллбуком.