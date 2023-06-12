Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 165 оценок

В новом ролике сравнили графику и производительность в демоверсии Final Fantasy 16

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butcher69
Новости

На канале ElAnalistaDeBits вышел ролик со сравнением демоверсии Final Fantasy 16. На этот раз сравнению подверглись два режима на консолях PlayStation 5. Режим "Производительности" и режим "Качества". Помните, что это сравнение было сделано с демонстрационной версией игры. Окончательное качество может отличаться.

  • Режим качества PS5: 2160p/30 кадров в секунду (реконструировано из 1440p)
  • Режим производительности PS5: 1440p/60 кадров в секунду (реконструировано из 1080p)
  • Режим качества увеличивает разрешение рендеринга, качество теней, анизотропную фильтрацию и некоторые эффекты постобработки, такие как крестные лучи (незначительно).
  • Режим производительности имеет некоторые проблемы с поддержанием стабильных 60 кадров в секунду. Во время сложных сцен падает до 40 кадров в секунду.
  • Время загрузки практически отсутствует.
  • Кинематографические ролики заблокированы на 30fps в обоих режимах.
Консоли Производительность
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
espero78

неплохо

1
DanteMax31

Играл в режиме качества, мне понравилась демка, графика хорошая, проблем с производительностью не заметил, сюжет заинтриговал...

0
Kenn1y

Вот только трава не вся физическая, объекты не разрушаются, вода треш полный, скорее лед, чем вода по поведению, из плюсов по картинке, это детализация персонажей, освещение и эффекты частиц, надеюсь к релизу исправят, а пока не убедительно выглядит трата 7.5к за издание со стиллбуком.

0