В опроснике Final Fantasy 16 Square Enix ищет предложения игроков по улучшению будущего развития

Осознавая успех Final Fantasy 16 с чрезвычайно высокими продажами менее чем за неделю, Square Enix уже ищет способы сохранить импульс и порадовать фанатов грядущим контентом. Мы уже знаем, что в разработке находится DLC для Final Fantasy 16, как сообщил ранее в этом месяце продюсер Наоки Ёсида, но, как показывает опросник, очевидно, что в будущем ролевую игру в жанре экшн ждёт больше контента.
На данный момент он предназначен исключительно для игроков из Японии и открыт для всех до 6 августа 2023 года. Всем японским игрокам, купившим Final Fantasy 16 и сыгравшим в нее, рекомендуется принять участие, поскольку их отзывы будут переданы команде разработчиков и тщательно рассмотрены для будущих планов развития.
Однако есть и другие предостережения, в том числе обязательный шаг по привязке учетной записи Square Enix ID к приложению Square Enix, которое бесплатно доступно для устройств iOS и Android. Отзывы будут отправлены через это приложение, и от одного человека принимается только одна заявка.