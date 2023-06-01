Final Fantasy 16 22.06.2023
7.2 162 оценки

В PlayStation Store появилась демоверсия Final Fantasy 16, но её пока нельзя скачать

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butcher69
Новости

В PlayStation Store появился раздел, посвященный долгожданной демоверсии Final Fantasy 16 для PS5, которая, к сожалению, пока не доступна для скачивания. К несчастью, до сих пор нет никаких подробностей о ней, то есть о весе загрузки и, что более важно, о том, когда она станет доступной.

Хотя окончательные подробности отсутствуют, в последние дни появились подробности, связанные с содержанием:

"Демоверсия Final Fantasy 16 будет посвящена юности Клайва и, в частности, должна показать начало новой главы в серии. Демоверсия должна стать самой первой частью финальной версии Final Fantasy 16, демонстрирующей первые два часа игрового процесса и тем самым дающей представление о начале истории. Преемственность с полной версией игры будет обеспечена возможностью переноса сохранений из демоверсии в Final Fantasy 16 в окончательном издании, что позволит нам, купив полную версию, продолжить игру с того места, на котором мы остановились в демоверсии."

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