В продажу поступит бандл PlayStation 5 и Final Fantasy 16 со стильным дизайном консоли ©

Компания Sony наконец-то начинает использовать преимущества возможностей уникальной персонализации своей консоли. Мы уже видели бандл PlayStation 5 c God of War: Ragnarok в прошлом году, но он не выделялся ничем особенным и это решили исправить. Сегодня был представлен новый комплект консоли с игрой, который отличается стильным оформлением. Встречайте бандл PlayStation 5 и Final Fantasy 16!

Новый бандл будет включать саму консоль со встроенным дисководом и цифровую копию ролевого экшена Final Fantasy 16. В этом комплекте PlayStation 5 получит уникальный дизайн в черном цвете с гравировкой элементов из игры. Такой же стильный внешний вид получит контроллер DualSense. Все элементы бандла позднее можно будет приобрести отдельно через официальные магазины, включая панели для PlayStation 5.

Комплект PlayStation 5 и Final Fantasy поступит в продажу уже 22 июня. Предзаказы обещают открыть 4 мая и продавать по цене в 600 евро для Европы. Как сообщается, бандл не будет ограниченным и его можно приобрести в обычных розничных магазинах.