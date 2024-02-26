В рамках PAX East состоится презентация нового дополнения для Final Fantasy XVI

Японская компания Square Enix официально подтвердила в своих социальных сетях, что второй DLC-контент для Final Fantasy XVI под названием The Rising Tides будет представлен в рамках выставки PAX East уже 22 марта.
В ходе панели Square Enix на PAX East перед посетителями выступят продюсер Наоки Йошида, режиссер The Rising Tide Такео Куджираока и директор по локализации Майкл-Кристофер Коджи Фокс, которые и расскажут о следующем расширении.
Никто точно не знает, о чем пойдет речь на презентации, но ожидается, что будет представлен новый трейлер и, возможно, названа официальная дата выхода на PlayStation 5.
Ранее было официально объявлено, что для ролевой игры разрабатываются два DLC, первое, Echoes of the Fallen, уже доступно, а второе запланировано к выходу на вторую половину 2024 года.
Final Fantasy XVI уже доступна на PS5, а версия для ПК находится в разработке.