В разработке Final Fantasy 16 помогали студии, подарившее нам лучшее слэшеры и RPG ©

Новая Final Fantasy 16 является одной из самых амбициозных ролевых экшенов от Square Enix, в разработке которой успели поучаствовать сразу три крупные игровые студии. Как сообщается, помимо уже заявленной внутренней команды из Creative Business Unit III, к проекту приложили усилия ветераны японской индустрии, известные по самым лучшим слэшерам и RPG. Речь идет о студии PlatinumGames, известной по NieR: Automata, Metal Gear Rising: Revengeance и Bayonetta, а также команде из разработчиков отвечающих за Kingdom Hearts.

Дополнительные студии подтвердили свое участие в разработке Final Fantasy 16 через специальное сообщение, в котором отмечается скорый релиз ожидаемого экшена. Вот что написали представители каждой команды о своем опыте работы над игрой:

У нас никогда не было опыта работы над проектом такого уровня, поэтому, когда к нам впервые обратились, это, безусловно, застало нас врасплох. Но команда разработчиков, включая меня, была очень взволнована этой возможностью, говоря что-то вроде «это Final Fantasy 16» и «у нас никогда не будет другого шанса поработать над Final Fantasy». Поэтому мы с радостью воспользовались этой возможностью и воплотили ее в жизнь. Такахиса Таура, ранее работавший со Square Enix над NieR: Automata, руководил командой разработчиков и командой PlatinumGames. Он руководил разработкой в ​​качестве лидера команды, и я уверен, что та часть, с которой мы работали, в конечном итоге стала высококачественным контентом. Итак, я с нетерпением жду возможности насладиться фантастическим миром Final Fantasy 16 и как создатель, и как фанат.

— написал Ацуши Инаба, президент и главный исполнительный директор PlatinumGames.

Я рад сообщить, что на самом деле команда разработчиков Kingdom Hearts принимала участие в разработке Final Fantasy 16. Мы объединили свои силы в битвах и тому подобном, но, честно говоря, это стало неожиданностью, когда нам изначально предложили эту идею. Казалось бы, смелая идея! Уже сложно достичь масштаба такого уровня, будучи игрой, основанной на действиях. И было еще более безумно слышать их план объединить усилия с командами разработчиков, каждая из которых использует разные творческие методы. При этом, когда мы узнали больше о плане и сюжете игры, вся команда хотела, чтобы это работало, несмотря ни на что. В некотором смысле, игра была создана нетрадиционным способом, но отчасти из-за этого мы чувствуем, что он создан для того, чтобы доставлять исключительные впечатления, поэтому, пожалуйста, попробуйте! Спасибо!

— добавил Тай Ясуэ, содиректор Kingdom Hearts.

Продюсер игры Наоки Йошида добавил, что, поскольку масштабы производства Final Fantasy 16 были настолько огромными, и студия впервые пыталась создать эту полноценную игру в реальном времени, им нужна была помощь. Они обратились к командам разработчиков PlatinumGames и Kingdom Hearts, увидев, что они хорошо разбирались в создании экшн-игр. Он сказал, что обе команды сначала не хотели помогать, но затем присоединились, узнав больше о самой игре, и сделали все возможное для создания уникального игрового процесса.

Final Fantasy 16 выходит 22 июня эксклюзивно для PS5.