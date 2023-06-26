В сети показали, как в реальной жизни выглядят все главные герои Final Fantasy XVI

Озвучка Final Fantasy всегда была на высоте, и 16-я часть игры не стала исключением. Актерский состав Final Fantasy 16 в основном состоит из британских актеров, многие из которых являются театральными актерами и играли в различных фильмах, а также актеров озвучки, имеющих большой опыт озвучивания персонажей в популярных видеоиграх.
Роль Клайва в его первом видеоигровом проекте сыграл Бен Старр. Его брата Джошуа Росфилда сыграл Логан Ханнан. Джилл Уоррик, выросшую вместе с Джошуа и Логаном, озвучивает Сюзанна Филдинг. Хотя, по странному совпадению, ее младшее воплощение - Шарлотта МакБерни. Но хватит представлений. Вот полный основной список актеров озвучки Final Fantasy 16.
- Клайв Росфилд - Бен Старр
- Юный Джошуа Росфилд - Логан Хэннан
- Джилл Уоррик - Сюзанна Филдинг
- Юная Джилл Варрик — Шарлотта МакБерни
- Сидольфус Теламон - Ральф Айнесон
- Бенедикта Харман - Нина Яндис
- Хьюго Купка - Алекс Ланипекун
- Дион Лесаж - Стюарт Кларк
- Барнабас Тармр - Дэвид Менкин
- Тайлер - Джон Хеффернан
- Уэйд - Гарри Хеппл
- Йоте - Джессика Кларк
- Тарья - Мишель Фокс
- Гарпократ - Эдмунд Ден
- Вивиан - Лара Савалха
- Харон - Лоррейн Брюс
- Гетц - Роб Фальконер
- Кинтен - Ангус Райт
- Марта - Хизер Даттон
- Изабель - Кэтрин Кингсли
- Л'убор - Шай Матисон
- Элоиза - Лара Эйкман
- Теодор - Дэвид Мумени
- Сирил - Энтони Хауэлл
- Блэкторн - Стюарт Скадамор
- Золтан - Колин Макфарлейн
- Оливье Лесаж - Квентин Баллард
- Эдда - Майя Линд
- Кихель - Фара Редиф
- Гаут - Бенджамин О'Махони
- Дезире - Лора Эйкман
- Анабелла — Кристина Коул
- Ультима — Гарри Ллойд
- Байрон Росфилд — Стивен Критчлоу
- Джошуа Росфилд — Джонатан Кейс
- Элвин Росфилд — Джонс Хопкинс
- Сильвестр Лесаж — Эндрю Хэвилл
- Мидадол Теламон — Кэти Кларксон-Хилл
- Отто — Элисдэйр Симпсон
Также в сети появился ролик в котором показали как в реальной жизни выглядит основной актерский состав Final Fantasy 16, влячая Бена Старра, Ральфа Анесона, Сюзанну Филдинг, Нину Индис, Алекса Ланипекуна и многих других!
В Final Fantasy XVI представлен большой актерский состав, однако ему удалось придать большинству персонажей ту глубину, которая в них заложена.
Найди 100 отличий
Просто рандомные актеры как же лениво.