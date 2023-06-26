В сети показали, как в реальной жизни выглядят все главные герои Final Fantasy XVI ©

Озвучка Final Fantasy всегда была на высоте, и 16-я часть игры не стала исключением. Актерский состав Final Fantasy 16 в основном состоит из британских актеров, многие из которых являются театральными актерами и играли в различных фильмах, а также актеров озвучки, имеющих большой опыт озвучивания персонажей в популярных видеоиграх.

Роль Клайва в его первом видеоигровом проекте сыграл Бен Старр. Его брата Джошуа Росфилда сыграл Логан Ханнан. Джилл Уоррик, выросшую вместе с Джошуа и Логаном, озвучивает Сюзанна Филдинг. Хотя, по странному совпадению, ее младшее воплощение - Шарлотта МакБерни. Но хватит представлений. Вот полный основной список актеров озвучки Final Fantasy 16.

Спойлер

Клайв Росфилд - Бен Старр

Юный Джошуа Росфилд - Логан Хэннан

Джилл Уоррик - Сюзанна Филдинг

Юная Джилл Варрик — Шарлотта МакБерни

Сидольфус Теламон - Ральф Айнесон

Бенедикта Харман - Нина Яндис

Хьюго Купка - Алекс Ланипекун

Дион Лесаж - Стюарт Кларк

Барнабас Тармр - Дэвид Менкин

Тайлер - Джон Хеффернан

Уэйд - Гарри Хеппл

Йоте - Джессика Кларк

Тарья - Мишель Фокс

Гарпократ - Эдмунд Ден

Вивиан - Лара Савалха

Харон - Лоррейн Брюс

Гетц - Роб Фальконер

Кинтен - Ангус Райт

Марта - Хизер Даттон

Изабель - Кэтрин Кингсли

Л'убор - Шай Матисон

Элоиза - Лара Эйкман

Теодор - Дэвид Мумени

Сирил - Энтони Хауэлл

Блэкторн - Стюарт Скадамор

Золтан - Колин Макфарлейн

Оливье Лесаж - Квентин Баллард

Эдда - Майя Линд

Кихель - Фара Редиф

Гаут - Бенджамин О'Махони

Дезире - Лора Эйкман

Анабелла — Кристина Коул

Ультима — Гарри Ллойд

Байрон Росфилд — Стивен Критчлоу

Джошуа Росфилд — Джонатан Кейс

Элвин Росфилд — Джонс Хопкинс

Сильвестр Лесаж — Эндрю Хэвилл

Мидадол Теламон — Кэти Кларксон-Хилл

Отто — Элисдэйр Симпсон

Также в сети появился ролик в котором показали как в реальной жизни выглядит основной актерский состав Final Fantasy 16, влячая Бена Старра, Ральфа Анесона, Сюзанну Филдинг, Нину Индис, Алекса Ланипекуна и многих других!

В Final Fantasy XVI представлен большой актерский состав, однако ему удалось придать большинству персонажей ту глубину, которая в них заложена.