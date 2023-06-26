Final Fantasy 16 22.06.2023
7.2 198 оценок

В сети показали, как в реальной жизни выглядят все главные герои Final Fantasy XVI

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Gruz_
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Озвучка Final Fantasy всегда была на высоте, и 16-я часть игры не стала исключением. Актерский состав Final Fantasy 16 в основном состоит из британских актеров, многие из которых являются театральными актерами и играли в различных фильмах, а также актеров озвучки, имеющих большой опыт озвучивания персонажей в популярных видеоиграх.

Роль Клайва в его первом видеоигровом проекте сыграл Бен Старр. Его брата Джошуа Росфилда сыграл Логан Ханнан. Джилл Уоррик, выросшую вместе с Джошуа и Логаном, озвучивает Сюзанна Филдинг. Хотя, по странному совпадению, ее младшее воплощение - Шарлотта МакБерни. Но хватит представлений. Вот полный основной список актеров озвучки Final Fantasy 16.

Спойлер
  • Клайв Росфилд - Бен Старр
  • Юный Джошуа Росфилд - Логан Хэннан
  • Джилл Уоррик - Сюзанна Филдинг
  • Юная Джилл Варрик — Шарлотта МакБерни
  • Сидольфус Теламон - Ральф Айнесон
  • Бенедикта Харман - Нина Яндис
  • Хьюго Купка - Алекс Ланипекун
  • Дион Лесаж - Стюарт Кларк
  • Барнабас Тармр - Дэвид Менкин
  • Тайлер - Джон Хеффернан
  • Уэйд - Гарри Хеппл
  • Йоте - Джессика Кларк
  • Тарья - Мишель Фокс
  • Гарпократ - Эдмунд Ден
  • Вивиан - Лара Савалха
  • Харон - Лоррейн Брюс
  • Гетц - Роб Фальконер
  • Кинтен - Ангус Райт
  • Марта - Хизер Даттон
  • Изабель - Кэтрин Кингсли
  • Л'убор - Шай Матисон
  • Элоиза - Лара Эйкман
  • Теодор - Дэвид Мумени
  • Сирил - Энтони Хауэлл
  • Блэкторн - Стюарт Скадамор
  • Золтан - Колин Макфарлейн
  • Оливье Лесаж - Квентин Баллард
  • Эдда - Майя Линд
  • Кихель - Фара Редиф
  • Гаут - Бенджамин О'Махони
  • Дезире - Лора Эйкман
  • Анабелла — Кристина Коул
  • Ультима — Гарри Ллойд
  • Байрон Росфилд — Стивен Критчлоу
  • Джошуа Росфилд — Джонатан Кейс
  • Элвин Росфилд — Джонс Хопкинс
  • Сильвестр Лесаж — Эндрю Хэвилл
  • Мидадол Теламон — Кэти Кларксон-Хилл
  • Отто — Элисдэйр Симпсон

Также в сети появился ролик в котором показали как в реальной жизни выглядит основной актерский состав Final Fantasy 16, влячая Бена Старра, Ральфа Анесона, Сюзанну Филдинг, Нину Индис, Алекса Ланипекуна и многих других!

В Final Fantasy XVI представлен большой актерский состав, однако ему удалось придать большинству персонажей ту глубину, которая в них заложена.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Crevedk0

Найди 100 отличий

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Просто рандомные актеры как же лениво.

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