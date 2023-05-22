Final Fantasy 16 22.06.2023
7.3 157 оценок

В сети показали много роликов из самых первых часов Final Fantasy 16

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butcher69
Новости

Ранее в этом месяце компания Square Enix пригласила представителей прессы на последнюю практическую сессию игры Final Fantasy 16 в преддверии ее выхода на PlayStation 5 22 июня, на этот раз с самого начала игры и примерно до трех часов сюжета.

Это, конечно, самое большее, что мы видели из Final Fantasy XVI на данный момент, и довольно спойлерное в плане начальной части игры.

Больше под спойлером:

Спойлер

Запланированная дата выхода эксклюзивно для PS5 - 22 июня 2023 года, и игра уже отправилась на золото. Версия для ПК также, вероятно, появится в какой-то момент, хотя на данный момент официальной даты ее выхода нет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
ColdCrazy

Ну уже видно что боёвка динамичная как и в 15. А то как раньше, пошагово, было ну такое.

0
Truth85

Всратый графон какой то....

-4