В сети показали много роликов из самых первых часов Final Fantasy 16 ©

Ранее в этом месяце компания Square Enix пригласила представителей прессы на последнюю практическую сессию игры Final Fantasy 16 в преддверии ее выхода на PlayStation 5 22 июня, на этот раз с самого начала игры и примерно до трех часов сюжета.

Это, конечно, самое большее, что мы видели из Final Fantasy XVI на данный момент, и довольно спойлерное в плане начальной части игры.

Больше под спойлером:

Спойлер

Запланированная дата выхода эксклюзивно для PS5 - 22 июня 2023 года, и игра уже отправилась на золото. Версия для ПК также, вероятно, появится в какой-то момент, хотя на данный момент официальной даты ее выхода нет.