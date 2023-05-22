В сети показали много роликов из самых первых часов Final Fantasy 16

Ранее в этом месяце компания Square Enix пригласила представителей прессы на последнюю практическую сессию игры Final Fantasy 16 в преддверии ее выхода на PlayStation 5 22 июня, на этот раз с самого начала игры и примерно до трех часов сюжета.
Это, конечно, самое большее, что мы видели из Final Fantasy XVI на данный момент, и довольно спойлерное в плане начальной части игры.
Больше под спойлером:
Запланированная дата выхода эксклюзивно для PS5 - 22 июня 2023 года, и игра уже отправилась на золото. Версия для ПК также, вероятно, появится в какой-то момент, хотя на данный момент официальной даты ее выхода нет.
Ну уже видно что боёвка динамичная как и в 15. А то как раньше, пошагово, было ну такое.
Всратый графон какой то....