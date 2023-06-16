Final Fantasy 16 22.06.2023
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Ведущий актер Final Fantasy 16 заявил, что работа над ролью Клайва помогла ему пережить потерю отца

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Новости

Во время выступления на шоу Kinda Funny Games актер Бен Старр, сыгравший главного героя Клайва в Final Fantasy 16, рассказал о потери отца и том, как работа над ролью помогла ему пережить горе.

Итак, эта игра очень много значит для меня… мой отец умер во время создания этой игры, и Клайв переживает много потерь, и мне было легко почувствовать и передать его внутренний мир — удивительно, насколько это игра позволила мне превратить эту потерю во что-то высокое и творческое.
Клайв спас мне жизнь. Эта игра спасла мне жизнь. Последний раз, когда я разговаривал с отцом, я был на пути в студи звукозаписи. Он был тем, кто первым показал мне Final Fantasy 8. Он был тем, кто поддержал меня, ну вы знаете… на кого я равняюсь.
Эта потеря была разрушительной, она уничтожила меня. Я пытаюсь озвучить это и рассказать как можно больше, потому что я хочу, чтобы его помнили, и он является частью этой игры и частью того, кем является Клайв. Он принес мне эту игру, и таким образом изменил мою жизнь.

Final Fantasy 16 выходит на следующей неделе, 22 июня, эксклюзивно для PS5.

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