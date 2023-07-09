Видео доказывает, что God of War больше RPG, чем Final Fantasy 16 ©

Final Fantasy 16 — это чистый экшн, и это ясно. IGN.com выпустил видео, чтобы подчеркнуть, насколько разработчики отошли от корней саги до такой степени, что даже God of War имеет больше элементов ролевой игры.

Видео не собирается критиковать Final Fantasy 16, а лишь направлено на то, чтобы подчеркнуть, насколько радикальным был поворотный момент разработки, проводя прямое сравнение с прошлыми частями и с игрой от Sony Santa Monica в частности (однако, также упоминается Ghost of Tsushima, просто для другого примера), которая взята как модель действия, которая вместо этого утратила некоторые характеристики ролевых игр, чтобы позволить адаптировать некоторые системы, в частности боевую, дающие больше возможностей для настройки.

Короче говоря, это интересное подчеркивание, которое показывает путь, пройденный серией Square Enix, чтобы добраться до того места, где она находится сегодня, и решает проблему тех, кто все еще задается вопросом, осталась ли ролевая игра. в самой известной японской ролевой саге.