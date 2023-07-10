Заглавная композиция Final Fantasy 16 получила официальное музыкальное видео ©

Популярный японский певец и автор песен Кэнси Ёнэдзу выпустил официальное музыкальное видео на песню, которую он исполнил для Final Fantasy XVI.

Песня под названием "Moongazing" или "Tsuki Wo Miteita" на японском языке была впервые представлена еще в апреле, а несколько недель назад была показана в эмоциональном трейлере. Песня была не только исполнена Кэнси Ёнэдзу, но и написана им самим.

Образы в клипе символизируют мир игры в живом исполнении, и, конечно, хорошо справляются с этой задачей, изображая чрезвычайно мрачные темы, как и следовало ожидать от перехода Final Fantasy к более зрелому сеттингу.

Final Fantasy XVI в настоящее время доступна исключительно для PS5.