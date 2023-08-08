Заявление генерального директора Square Enix о продажах Final Fantasy 16 было неверно истолковано

Вчера агентство Bloomberg опубликовало заявление генерального директора Square Enix Такаси Кирю о продажах Final Fantasy XVI, однако в сети распространилась совершенно неверная интерпретация.
Согласно сообщению Bloomberg (оно находится за чертой платного доступа), "продажи не достигли верхней планки ожиданий компании", - говорится в заявлении господина Кирю, сделанном во время телефонной конференции после отчета о прибылях.
Это сообщение было широко процитировано несколькими СМИ и аналитиками, которые изменили формулировку, особенно в заголовках, которые часто звучали так: "Final Fantasy XVI не оправдали ожиданий Square Enix".
Господин Кирю сказал совсем другое, если, конечно, перевод заявления, переданный Bloomberg, верен, что мы узнаем только после того, как Square Enix опубликует стенограмму конференц-звонка через несколько дней.
В финансовом смысле "не достигли верхней планки ожиданий компании" означает, что Square Enix ожидала, что продажи Final Fantasy 16 не соответствовали наилучшему сценарию (например они планировали продать от 3 до 5 млн копий, но продали 4 млн), но все же оказались в пределах ожидаемого диапазона, иначе господин Кирю сказал бы, что они не соответствовали низкому уровню ожиданий компании.
В отчете также говорится, что господин Кирю упомянул о том, что медленное распространение PS5 "было сдерживающим фактором, и теперь, когда ограничения на поставку оборудования рассеялись, Square Enix планирует предпринять шаги по увеличению продаж по мере того, как все больше людей будут использовать PS5".
Типичная журналистика.
Так можно вообще всем говорить тогда. Продали 150 миллионов копий, но по максимуму ожидали 10 миллиардов продаж.