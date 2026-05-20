Экс-директор Square Enix считает реакцию на ИИ в Final Fantasy VI чрезмерно эмоциональной

Бывший бизнес-директор Square Enix Джейкоб Навок прокомментировал скандал вокруг обсуждения ремейка Final Fantasy VI, концепт которого был создан с использованием ИИ и опубликован создателем серии Хиронобу Сакагути.

По его словам, реакция на ситуацию показывает, насколько эмоциональным стал разговор об ИИ в игровой индустрии:

«То, что люди пытаются объяснять легендарному разработчику, как он должен относиться к творчеству, показывает, насколько далеко зашёл этот спор и как мало в нём рациональности».

Ситуация началась после того, как Сакагути поделился ИИ-концептом ремейка FF6, что вызвало резкую реакцию части сообщества и ветеранов серии. Разработчик Акихито Кавазу публично предостерёг его от подобных экспериментов.

Позже Сакагути уточнил, что мог не до конца осознавать, что материал был создан с помощью ИИ, и что его реакция была спонтанной.