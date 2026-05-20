Экс-директор Square Enix считает реакцию на ИИ в Final Fantasy VI чрезмерно эмоциональной

Бывший бизнес-директор Square Enix Джейкоб Навок прокомментировал скандал вокруг обсуждения ремейка Final Fantasy VI, концепт которого был создан с использованием ИИ и опубликован создателем серии Хиронобу Сакагути.
По его словам, реакция на ситуацию показывает, насколько эмоциональным стал разговор об ИИ в игровой индустрии:
«То, что люди пытаются объяснять легендарному разработчику, как он должен относиться к творчеству, показывает, насколько далеко зашёл этот спор и как мало в нём рациональности».
Ситуация началась после того, как Сакагути поделился ИИ-концептом ремейка FF6, что вызвало резкую реакцию части сообщества и ветеранов серии. Разработчик Акихито Кавазу публично предостерёг его от подобных экспериментов.
Позже Сакагути уточнил, что мог не до конца осознавать, что материал был создан с помощью ИИ, и что его реакция была спонтанной.
"легендарный разработчик" ну да ну да.
Вообще ИИ в финалке не навредит, что с ним что без него. Что внешка героев, что сюжетка, нейлослоп как не крути
Ниче, скоро все свыкнутся, что ИИ используется везде и будет использоваться. Некуда деваться.
Просто сейчас в стадо внедрили новую моду хейтить ИИ, вот и началось. При этом большинство не понимают что это такое и для чего используется в игровой индустрии.
