ИИ-ремейк Final Fantasy 6 восхитил Хиронобу Сакагути - но фанаты и ветераны студии увидели в нём потерю души оригинала

Созданный при помощи ИИ концепт ремейка Final Fantasy VI неожиданно стал одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников японских RPG. Видео, набравшее более 600 тысяч просмотров, привлекло внимание даже самого Хиронобу Сакагути — создателя серии Final Fantasy. И его реакция оказалась максимально восторженной: «Что это? Это потрясающе!»

Ролик демонстрирует культовые сцены шестой части в современной 3D-подаче: суплекс Сабина против Призрачного поезда, эпизоды из Оперного театра и другие знаковые моменты игры. Для фанатов, которые годами мечтают о полноценном ремейке FFVI, подобное видео стало почти болезненным напоминанием о том, насколько востребован этот проект.

Но далеко не все разделили восторг Сакагути. Одним из самых заметных критиков оказался Акитоши Кавадзу — создатель серии SaGa и ветеран ранних Final Fantasy. Его реакция была почти комичной в своей прямоте: «Нет, Сакагути-сан, пожалуйста, остановитесь после первой строки». При этом сам Кавадзу признаёт, что Final Fantasy VI действительно заслуживает полноценного 3D-ремейка.

Главная претензия фанатов касается не качества картинки, а атмосферы. Многие отмечают, что ИИ отлично копирует форму, но теряет «тепло» оригинала. Пользователи сравнивают новые сцены с чем-то слишком металлическим и стерильным, лишённым той мягкой светотени и меланхоличной эстетики, благодаря которым FFVI до сих пор считается одной из самых эмоциональных игр Square эпохи SNES.

И в этом, пожалуй, скрывается самая интересная часть всей дискуссии. ИИ уже способен быстро создавать впечатляющие концепты, которые визуально напоминают дорогие ремейки. Но реакция сообщества показывает: игроки всё ещё чувствуют разницу между технической имитацией и художественным почерком настоящих разработчиков.

При этом разговор вокруг видео снова поднял старый вопрос: почему Square Enix до сих пор не взялась за FFVI? После успеха трилогии Final Fantasy VII Remake интерес к классическим частям серии только вырос. И хотя масштабный проект уровня FFVII Remake для шестой части выглядит маловероятным, спрос на переосмысление FFVI очевиден уже много лет.

Любопытно, что даже критики ИИ-ролика сходятся в одном: сама идея ремейка Final Fantasy VI давно перестала быть нишевой мечтой фанатов. Теперь это скорее вопрос времени и того, найдётся ли внутри Square Enix команда, готовая аккуратно перенести одну из самых любимых JRPG в современную эпоху, не потеряв при этом её уникальную атмосферу.