По мнению продюсера, создание ремейка Final Fantasy 6 займет десятилетия, и он будет масштабнее ремейка FF7

Геймдиретор Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагути и продюсер Ёсинори Китасе недавно дали интервью ютуберу Julien Chièze. Это длинная и информативная 45-минутная беседа на французском языке, но фанаты отметили один важный комментарий и поделились им в переводе.

Китасе заявил, что потенциальный проект ремейка Final Fantasy 6 займет вдвое больше времени, чем проект Final Fantasy 7 Remake, который в настоящее время длится около десяти лет. Таким образом, ремейк Final Fantasy 6, эквивалентный по качеству Final Fantasy 7 Remake, будет гораздо более масштабным и амбициозным процессом, особенно учитывая обширный игровой состав и количество игрового контента.

Китасе ранее заявил, что многие сотрудники Square Enix хотели бы сделать ремейк Final Fantasy 6. К сожалению, в настоящее время на это нет никакого зеленого света, и это подтверждается в новом видеоинтервью.