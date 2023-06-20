По словам продюсера, создание ремейка Final Fantasy 6 было бы очень сложной задачей ©

Выступая на специальном круглом столе, посвященном 35-летию Final Fantasy, продюсер Final Fantasy VII Remake Ёсинори Китасэ заявил, что создание ремейка Final Fantasy VI было бы непростым делом.

Китасэ отметил, что в компании много поклонников Final Fantasy VI, и они часто спрашивают его, когда его команда будет работать над ремейком. По его словам, сделать ремейк Final Fantasy VI будет непросто. Он сказал, что трилогия ремейков Final Fantasy VII еще не закончена, поэтому в настоящее время он не может думать о другом ремейке.

Создатель Final Fantasy Хиронобу Сакагучи, который также участвовал в круглом столе, заявил, что, учитывая то, что Final Fantasy VI является пиксельной игрой, потенциальный ремейк должен будет изменить сюжет и переделать все в CG, что будет очень сложно сделать. Тем не менее, он спросил Китасэ, не могли бы они выпустить игру немного раньше. Китасэ ответил, что это нелегкое дело.

Делайте из этого что хотите, но похоже, что намерение поработать над ремейком Final Fantasy VI определенно существует. Однако если это действительно произойдет, то не в ближайшее время.

Final Fantasy VI - это ролевая видеоигра, разработанная и изданная компанией Square для консоли Super Nintendo Entertainment System в 1994 году. Став шестой основной частью серии Final Fantasy, она ознаменовала собой значительное отступление, так как стала первой игрой, которую возглавил не сам создатель серии Хиронобу Сакагути, а другие люди. Геймдиректорами этой части стали Ёсинори Китасэ и Хироюки Ито. Примечательно, что известный художник Ёситака Амано вернулся в качестве дизайнера персонажей и концепт-художника, а культовый композитор Нобуо Уемацу написал партитуру игры, которая впоследствии была выпущена в нескольких альбомах саундтреков.