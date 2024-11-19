Продюсер Dragon Quest 3 хотел бы увидеть HD-2D-ремейк Final Fantasy 6

Недавно Square Enix выпустила Dragon Quest III HD-2D Remake, и этот проект получил высокую оценку игроков благодаря уникальному графическому стилю, сочетающему ретро-эстетику и современные технологии. На волне успеха разработчики начали размышлять о том, какие другие классические игры могли бы получить подобное обновление.

В интервью для журнала Inverse продюсер ремейка Масааки Хаясака признался, что лично хотел бы увидеть в HD-2D стиле Final Fantasy VI. «У нас нет конкретных планов, но для меня это был бы очевидный выбор. Octopath Traveler, наша первая HD-2D-игра, черпала вдохновение именно из Final Fantasy VI и её высокого уровня пиксель-арта. Было бы интересно увидеть, как HD-2D стиль преобразит этот эталон», — поделился он.

При этом Хаясака отметил, что создание игр в таком стиле — непростая задача. Оно требует не только технической мастерской работы, но и большого уважения к оригинальному художественному наследию, иначе можно разочаровать поклонников.