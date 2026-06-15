Руководитель ремейка Final Fantasy VII не планирует заниматься возрождением шестой части

Продюсер и руководитель разработки трилогии ремейков Final Fantasy VII Наоки Хамагути прокомментировал многочисленные просьбы поклонников, которые хотят увидеть современную версию культовой Final Fantasy VI. По его словам, если такой проект когда-либо получит зелёный свет, его реализацию, вероятно, стоит доверить другой команде внутри Square Enix.

Хамагути признался, что регулярно сталкивается с обсуждениями возможного ремейка шестой части, однако считает, что после многолетней работы над Final Fantasy VII ему хотелось бы заняться чем-то новым. При этом разработчик не исключил появления обновлённой версии классической RPG, но подчеркнул, что её создание не обязательно должно быть связано именно с ним.

По мнению самого автора, масштаб потенциального ремейка Final Fantasy VI может оказаться даже более впечатляющим, чем у Final Fantasy VII. Причиной называют огромный состав персонажей, разнообразие игровых локаций и сложную структуру мира, которые потребовали бы серьёзных ресурсов и длительного производственного цикла.

В настоящее время команда Хамагути сосредоточена на завершении трилогии ремейков Final Fantasy VII. Заключительная часть серии ожидается весной 2027 года, а о дальнейших проектах студии Square Enix официальной информации пока не поступало.