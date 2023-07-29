Ёсинори Китасэ вновь выразил желание заняться ремейком Final Fantasy 6 ©

Китасэ вновь высказался о возможности создания ремейка Final Fantasy 6 в недавнем интервью Square Enix Veterans. Директор Square Enix заявил, что он заинтересован в этом.

Я бы с удовольствием снова сосредоточился на Final Fantasy 6!.

Китасэ, если вы еще не знаете, в свое время был геймдизайнером оригинальной Final Fantasy 6 для Square. Конечно, тот факт, что оригинальный режиссер заинтересован в проекте, является хорошей отправной точкой, но этого отнюдь не достаточно для того, чтобы Square Enix была готова поддержать эту идею.

Только в прошлом месяце Китасэ заявил, что, хотя ремейк Final Fantasy 6 будет "трудно" осуществить, к нему постоянно обращаются другие разработчики Square Enix, желающие реализовать этот проект.

Очевидно, что ремейк Final Fantasy 6 таит в себе много неизвестных. Лучшим способом воссоздать игру, сохранив ее оригинальный дух, было бы использование графического стиля HD-2D, созданного Square Enix для таких игр, как Octopath Traveler 2. Такой подход позволяет сочетать современность с классическим пиксель-артом и создавать пошаговые ролевые игры.

Если же компания решит сосредоточиться на подобном проекте, как это было с Final Fantasy 7 Remake, то есть вероятность, что она захочет полностью переосмыслить произведение и изменить жанр (т.е. сделать упор на экшен с 3D-графикой).