Актер Final Fantasy 7 Rebirth призвал фанатов избегать излишней "сексуализации" отношений в игре

В обновленной версии Final Fantasy 7 было представлено большое количество разнообразных персонажей, игравших важную роль в общем повествовании. Продолжение ремейка под названием Final Fantasy 7 Rebirth обещает подарить игрокам еще больше уникальных героев, каждый из которых обладает внушительной фанбазой пользователей, часто переходящих границы при выстраивании даже теоретических взаимоотношений своих фаворитов. На эту проблему обратил внимание исполнитель роли Клауда в Final Fantasy 7 Rebirth — Коди Кристиан.
Актер отметил, что ему нравится постоянная дискуссия в игровом сообществе, где поклонники Final Fantasy 7 пытаются выстроить романтические отношения между персонажами. Постоянным участником фанатских теорий становится Клауд, для которого игроки пытаются найти идеальную пару в лице Тифы или Аэрис. Однако довольно часто это обсуждение становится 'вульгарным' и слишком 'сексуализированным', считает Коди Кристиан.
Исполнитель главной роли Final Fantasy 7 Rebirth считает, что слишком сильная фиксация поклонников на платонических отношениях персонажей вредит их общему восприятию. По его словам, это больше отвлекает от основной истории и развития характеров персонажей, которые получат продолжение с выходом новой игры.
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится уже 29 февраля на PS5.
Сексуализация лишней не бывает
Если бы не сексуализация, я бы никогда не обратил внимания на эту серию игр. Как в прочем и на многие другие.
Его-то какое дело? Или думает, что раз американский дубляж сделал, то его мнение теперь офигенно важное? Скорей бы уже таких заменили на нейросети.
слово "платонический" выучил, а смысл узнать не озаботился...
Есть детские игры а есть взрослые, соответственно и геймплей разный. Если игроки хотят а игроделы могут, то почему бы и нет?
я все понимаю, но это ,как бы бабы и мужики, замечу это красивые бабы и красивые мужики... в чем дело, если игра взрослая, ибо поднимает под час не детские темы, должна не иметь возможность думать о сексе и размышлять на тему отношений. Весьма странно. Ну давайте думать о Сефироте и Клауде... , как о парт, тьфу, врагах.. Но Сефирот не похож на врага, он больше нейтральный хаос.
А так пара Сефирос + Эрис, это просто каеф. Злодейка Эрис, была бы интересным твистом. Типа она поняла, что Сеф, это ее то самое, и она решила перечеркнуть отношения с Клаудом и Лавиной и начала помогать Сефироту. Каеф
Ну начинается...Шиперов прошу пройти на свои аниме-форумы, не надо вот тут этого, начитался в свое время))
А что там с Сефи и Клаудом? Можно поподробнее, я об их партнёрстве. XD
слишком душный чел , пусть подрочит на арты с тифой да успокоится
С его запросами, нужно было отказаться от озвучки в FF, и подаваться на озвучку Alan Wake 2.
А так... лицемерие.
Пусть игру выпустят в начале, а там уже народ сам разберётся, кто, кого и сколько раз. Послушает его сейчас, как же. А может это хитрый пиар, но зачем? Игру, итак, ждут и сметут лишь выйдет.
Что хотим то и творим
сразу видно что девушек на PG нету только мальчики которым не хватает отношений ) и сексуальности ) да будет так пусть их будет больше ) ( отношений ) !!!
Поидее согласен. Как можно вдумываться в глубокий сюжет, где персонажи с большими буферами и жопами. Страшилищь тоже не надо естественно. Что-то среднее. Не вызывающе недоумении и тем более отвращения. Все должно быть в меру. Опять же повторюсь, если в игре глубокий, продуманный сюжет и на него идёт большой упор. Если ты играешь так, поугарать, то пожалуйста, можно хоть на какие буфера терибонькать)) но обычно такие игры не для меня.
2B передает тебе привет.