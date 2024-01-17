Актер Final Fantasy 7 Rebirth призвал фанатов избегать излишней "сексуализации" отношений в игре

В обновленной версии Final Fantasy 7 было представлено большое количество разнообразных персонажей, игравших важную роль в общем повествовании. Продолжение ремейка под названием Final Fantasy 7 Rebirth обещает подарить игрокам еще больше уникальных героев, каждый из которых обладает внушительной фанбазой пользователей, часто переходящих границы при выстраивании даже теоретических взаимоотношений своих фаворитов. На эту проблему обратил внимание исполнитель роли Клауда в Final Fantasy 7 Rebirth — Коди Кристиан.

Актер отметил, что ему нравится постоянная дискуссия в игровом сообществе, где поклонники Final Fantasy 7 пытаются выстроить романтические отношения между персонажами. Постоянным участником фанатских теорий становится Клауд, для которого игроки пытаются найти идеальную пару в лице Тифы или Аэрис. Однако довольно часто это обсуждение становится 'вульгарным' и слишком 'сексуализированным', считает Коди Кристиан.

Исполнитель главной роли Final Fantasy 7 Rebirth считает, что слишком сильная фиксация поклонников на платонических отношениях персонажей вредит их общему восприятию. По его словам, это больше отвлекает от основной истории и развития характеров персонажей, которые получат продолжение с выходом новой игры.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится уже 29 февраля на PS5.