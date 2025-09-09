Актриса озвучки Айрис в ремейке Final Fantasy VII рада, что девушки в игре подруги, а не соперницы

В мире видеоигр, где женские персонажи нередко оказываются втянуты в конфликты из-за стереотипов, история дружбы в ремейке Final Fantasy VII стала приятным исключением. Об этом заявила Бриана Уайт, актриса, озвучивающая Айрис Гейнсборо, в ходе панели на фестивале Florida Supercon.

Уайт призналась, что изначально опасалась увидеть в сценарии избитые тропы:

Я боялась, что нас, женских персонажей, выставят соперницами, которые готовы драться, как капризные кошки. Индустрия, безусловно, развивается, но иногда старые клише все же проскальзывают.

По словам актрисы, она была приятно удивлена тем, как выстроены отношения между Айрис и Тифой в проекте. Вместо ревности и конкуренции разработчики показали команду единомышленниц.

Стереотипы никуда не делись, но огромная радость - иметь возможность показать что-то новое, современное, искреннее и реалистичное. Эти девушки вместе спасают мир! Их мысли заняты не склоками, а общей целью. Они - настоящая команда, и именно так, я считаю, и выглядит настоящая дружба, - поделилась Уайт.