Авторы Final Fantasy 7 Rebirth вдохновлялись The Witcher 3: Wild Hunt при создании дополнительного контента

Square Enix с гордостью заявила, что Final Fantasy 7 Rebirth - это большая игра, предлагающая 40 часов основного сюжета и 100 часов геймплея для любителей завершить игру. Однако команда разработчиков также сделала акцент на побочном контенте, который составляет около 80 процентов геймплея, основанного на исследованиях.

В недавней беседе с Game Informer содиректор Мотому Торияма заверил, что это не просто контент для увеличения игрового времени.

Когда мы смотрим на большие игры, в которых есть более обширный мир с большим количеством побочного контента, некоторым игрокам может показаться, что в них много побочного контента, но, возможно, на самом деле опыт не так разнообразен. Для Rebirth мы позаботились о том, чтобы у нас было определенное количество побочного контента, который мы действительно тщательно проработали. Мы уделили большое внимание тому, чтобы игроки могли испытать различные формы геймплея через побочный контент. Таким образом, я считаю, что мы смогли добиться отличительной изюминки среди подобных игр.

Геймдиректор Наоки Хамагучи заявил, что The Witcher 3: Wild Hunt - его любимая ролевая игра (не считая серии Final Fantasy). Игра известна своим побочным контентом, что признает и разработчик. Хамагучи даже назвал ее "базовой" для контента Final Fantasy 7 Rebirth, ранее обсудив с ней и серией Horizon.

Что касается таких игр, как The Witcher 3, в которой есть ролевая игра с открытым миром, то мы провели обширное исследование этих игр и рассматривали их как основу, на которой Rebirth должна стоять рядом с ними и иметь тот тип контента, который удовлетворит игроков.

В то время как вы будете исследовать мир и встречать квестодателей, таких как Чадли, источник новых суммонов, будут также события World Intel, которые нужно исследовать. Они предлагают достойные награды, но Square Enix делает упор именно на сюжет (в каждой из них Клауда сопровождает второстепенный герой). Для этого была расширена система сродства: побочные задания улучшают сродство с персонажем и исследуют их отношения.

Мы хотели дать игрокам свободу выбора, чтобы они могли решить, хотят ли они посвятить себя исключительно основной сюжетной линии и не выполнять никаких побочных заданий. Или же есть люди, которые хотят погрузиться в побочный контент и очень глубоко погрузиться в отношения персонажей и глубже понять историю, или же просто найти баланс между этими двумя вариантами. Мы хотели дать им такую свободу.

Final Fantasy 7 Rebirth выходит 29 февраля 2024 года для PS5. Подробнее о "совершенно новых поселениях", таких как Crow's Nest, читайте здесь.