Бар Тифы из Final Fantasy VII открывается в Токио - теперь "Седьмое небо" можно попробовать на вкус

Фанатам Final Fantasy VII наконец дают возможность не только вспомнить «Седьмое небо», но и буквально посидеть в нём. Square Enix совместно с пивоваренной компанией Asahi открывает в Токио временный бар Future Lemon Sour Bar with Final Fantasy VII Rebirth, вдохновлённый легендарным заведением Тифы из игры.

Внутри обещают почти полную реконструкцию атмосферы бара Seventh Heaven — того самого места, которое в оригинальной игре и ремейке было не просто точкой встречи героев, а своеобразным «сердцем» сопротивления Avalanche. Честно говоря, идея перенести такую локацию в реальность выглядит скорее как грамотный фан-сервис, чем просто маркетинг — и в этом её сила.

Заведение разместится в районе Роппонги и сможет принять около 60 человек. В меню — коктейль Future Lemon в трёх вариантах, от лёгкого до крепкого, по цене около 300 иен. Для Японии это почти символический ценник, что делает формат ещё более «доступным аттракционом», чем дорогим баром.

Square Enix даже добавила лёгкую иронию: внутри нельзя расплатиться гилами или «ценными бумагами Синра». Подобные детали, на мой взгляд, показывают, что проект не пытается быть пафосным, а скорее играет с узнаваемыми элементами мира.

Бар будет работать всего несколько дней — с 29 апреля по 3 мая, что делает его скорее событием, чем постоянным заведением. И именно это усиливает эффект: как и в самой игре, «Седьмое небо» здесь выглядит как короткий, но запоминающийся эпизод, в который хочется успеть попасть.