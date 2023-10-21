Благодаря "сплоченности команды" разработка Final Fantasy VII Rebirth заняла всего четыре года

Релиз Final Fantasy VII Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года, и при этом проект оказался более масштабным, чем его предшественник. По словам режиссера Наоки Хамагучи, быстрый прогресс в работе над игрой обусловлен еще и тем, что у его команды разработчиков возникла хорошая атмосфера между собой.

В интервью Bloomberg Хамагучи рассказал, что от 80% до 90% членов команды, работавшей над игрой, также участвовали в разработке Final Fantasy VII Remake в 2020 году. В результате у сотрудников, участвовавших в работе над сиквелом, уже сложилась хорошая рабочая дисциплина, и они знали, как ускорить процесс и преодолеть трудности.

"Было совершенно ясно, к кому обращаться за решением тех или иных вопросов или проблем", - пояснил директор Final Fantasy VII Rebirth. " Это позволило нам работать одной командой, добившись отличного ритма и синхронности в разработке игры", - добавил он.

Как отмечает журналист Джейсон Шрайер (Jason Schreier), это необычная ситуация для Triple-A компаний, которые, как правило, увольняют значительную часть своих сотрудников после завершения проекта. В ходе интервью Хамагучи также рассказал, что начинал свою карьеру как фанат Final Fantasy VII, в которую ему довелось впервые сыграть, будучи еще школьником. Эта ролевая игра побудила его заняться разработкой игр и взглянуть на свой ремейк с другой стороны.

По его словам, в Final Fantasy VII Rebirth большая часть его работы - это более глубокая проработка некоторых нюансов, которых не было в оригинальной игре. Например, в той части, где Клауд и Сефирот исследуют гору Нибель, главный герой перенимает от Зака Страйфа его манеры и стиль речи - связь, которую легко поймут поклонники серии.

Впрочем, Хамагучи также пытается предложить точку зрения фаната и объяснить, почему некоторые изменения, предложенные остальной частью команды, могут не дать желаемого результата. По словам представителей Square Enix, всего в рамках ремейка будет представлено три игры, и пока не сообщается, когда третья из них увидит свет.