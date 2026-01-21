Digital Foundry похвалили качество порта Final Fantasy VII Remake для Switch 2

Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет на Xbox Series и Switch 2 в этот четверг, 22 января 2026 года. Версия для консоли Nintendo уже была протестирована YouTube-каналом Digital Foundry, который опубликовал её полные технические характеристики.

Игра работает в разрешении 1080p при 30 FPS в стационарном режиме и в разрешении 1080p с DLSS, также при 30 кадрах в секунду, в портативном режиме. Качество графики также превосходит версию для PS4. Что касается текстур, эта версия для Switch 2 иногда приближается к рендерингу PS5. Время загрузки также очень удовлетворительное, с задержкой от 6 до 8 секунд при переходе от одной главы к другой.

Таким образом, версия Final Fantasy VII Remake Intergrade для Switch 2 выглядит великолепно. В настоящее время её средний рейтинг на Metacritic составляет 90%.