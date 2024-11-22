Директор Final Fantasy 7 Rebirth извинился за сложный платиновый трофей

Директор Final Fantasy 7 Rebirth недавно извинился за сложный платиновый трофей игры, пообещав никогда не делать другого такого же сложного в будущем.
В разговоре с Daily Star директор Наоки Хамагучи рассказал о сложном платиновом трофее, который требует многократного прохождения игры и завершения мини-игр на высоком уровне сложности. Он извинился за то, насколько сложно его разблокировать, и заверил, что никогда больше не сделает его таким сложным для получения, поэтому у охотников за трофеями должно быть гораздо меньше проблем с освоением третьей и последней части проекта Final Fantasy 7 Remake.
Для Daily Star директор Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи также повторил, что игра не получит никаких DLC, чтобы выпустить продолжение как можно скорее, и что третья часть в серии, вероятно, изменит формулу второй игры в трилогии Remake, поскольку он хочет добавить другой поворот для нового и захватывающего опыта.
Final Fantasy 7 Rebirth доступна на PlayStation 5.
Можно подумать кому-то очень нужно было длс про Юффи в первой части. А так я едва прошел игру за 88 часов и то под конец даже гильгамеша не убил, и рашил храм древних, что бы эта пытка закончилась. Какая платина? Какие длс? Акстись!
Мне, вообще, кажется, что они зря растянули семерку аж на три игры. Тут порой 15-20 часовое приключение то пройти времени нет, а такие крупные игры часто забрасываю на середине. ИМХО
Ради бабок растянули.
"Слишком большое колесико для подсаженных на ачивки хомячков? Оуууу, мне правда-правда таак жаль! 🤞"
Платина уже задротство было, потому что гриндить уровни для того чтобы пройти квесты Гильгамеша - чистая корейщина. При том что надо потом ещё заново все главы проходить
Я хоть и садомазохист в играх, но время я ценю больше