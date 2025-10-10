Директор Final Fantasy 7 Remake назвал главную "проблему" версий для Switch 2 и Xbox

Директор трилогии ремейков Final Fantasy 7 Наоки Хамагути (Naoki Hamaguchi) посетил выставку Brasil Game Show 2025 где высказался по поводу проблем, связанных с версиями для Nintendo Switch 2 и Xbox Series.
«На Xbox Series у нас не было особых трудностей, потому что это довольно мощные консоли. Как правило, на этапе разработки возникают проблемы, связанные с использованием памяти. Но в данном случае этого не произошло», — заявил он.
«В случае с Switch 2, напротив, существует разница между портативным режимом и режимом док-станции. Самым большим вызовом было обеспечить хорошую производительность и в том, и в другом режиме. Поэтому мы искали специалиста по такого рода портативным устройствам, способного сохранить стабильность и качество графики. Несмотря на сложность, я полагаю, что мы справились с этой задачей удовлетворительно».
В Final Fantasy 7 Remake Intergrade входит полная версия базовой игры и ее дополнение, что делает ее окончательной версией первой части трилогии FF7, являющейся переосмыслением классической игры для PlayStation.
Релиз запланирован на 22 января 2026 года для Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.
самая главная проблема это отсутствие русского языка, ну клоуны, 15 финалка была с ру озвучкой, 16 сабы, а эта вообще на английском, гении
100% экономия на локализации на лицо.
Слоупок, русификаторы давно есть.
Игра с торрента, бабосы переводчикам, сквари идут на член.
а на консолях как быть?
Кривые руки набранных по СЖВ квоте пассажиров.
Кароче на троечку поработали. Тогда не куплю