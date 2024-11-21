Директор Final Fantasy 7 Remake Part 3 хочет добавить нечто особенное для нового и захватывающего опыта

После запуска Final Fantasy 7 Rebirth (которая была номинирована на премию The Game Awards в номинации «Игра года») Square Enix теперь полностью сосредоточена на третьей части трилогии ремейка FF7. Мы уже знаем, что не будет никаких DLC для Rebirth, но чего мы можем ожидать от третьей части? Директор игры Наоки Хамагучи немного рассказал о своих планах в интервью VG247, заявив, что цель состоит в том, чтобы добавить какой-то другой поворот, чтобы сделать игру новой и захватывающей.

Я играю во множество игр, во множество игр с открытым миром, и что я чувствую, играя во многие из этих игр, так это то, что у вас есть основная механика — или их боевые системы — и большая часть контента, с которым вы столкнётесь, большинство мест, куда вы можете пойти, большая часть того, что вы будете делать, может стать повторяющимся. Эти игры просто используют одну и ту же механику. Нет никаких реальных изменений, нет ничего нового, что можно было бы испытать в разных регионах этих миров.



Очевидно, что в Final Fantasy 7 Rebirth есть отличная боевая система — и есть много веселья, сражаясь с различными монстрами в каждом регионе, — но я хотел, чтобы это было как глоток свежего воздуха, когда вы входите в каждый другой регион. Чтобы вы чувствовали, что есть что-то новое и захватывающее, когда вы входите в новую область. Чтобы вы могли испытать что-то другое с механикой. Вот почему мы хотели добавить так много разных мини-игр, и я чувствую, что нам действительно удалось достичь своей цели. Это просто глоток свежего воздуха в открытом мире (или «открытом поле», как мы называем его для Rebirth).



Итак, продолжим ли мы придерживаться того же баланса в будущем? Достигли ли мы совершенства? Я думаю, если бы мы просто сделали то же самое снова для третьей игры в серии, то это уже не было бы чем-то новым или захватывающим. Я хочу добавить другой поворот, немного переставить вещи для следующей игры и немного по-другому взглянуть на вещи. Мы не просто хотим сделать больше того же самого, мы хотим создать новые и захватывающие впечатления.

Пока неизвестно, когда выйдет следующая часть трилогии ремейков Final Fantasy 7, но это будет как минимум через три года. Тем временем, Rebirth, скорее всего, выйдет на ПК.