Директор Final Fantasy 7 Remake/Rebirth намекнул, что вся трилогия выйдет на Nintendo Switch 2

Наоки Хамагучи, директор Final Fantasy 7 Remake и Rebirth от Square Enix, намекнул на возможность выхода всей трилогии на Nintendo Switch 2 в будущем.

Во время специальной передачи Creator’s Voice о предстоящем релизе Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Switch 2, директор игры Наоки Хамагучи рассказал о своей связи с играми, созданными Nintendo, с самого детства. По сей день он испытывает особую привязанность к игровым платформам компании. Он также поделился своим опытом, когда впервые увидел Nintendo Switch 2. Он был очень заинтригован новыми функциями и улучшенными техническими характеристиками будущей консоли.

Хамагучи упомянул, что, по его мнению, Nintendo Switch 2 достаточно мощна для запуска Final Fantasy 7 Remake, над которой он сейчас работает, предположив, что Final Fantasy 7 Rebirth и неназванная третья часть в конечном итоге могут быть портированы на будущую платформу. Он также сказал, что способность консоли запускать Final Fantasy 7 Remake убедила его принять участие в разработке порта Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Директор трилогии Final Fantasy 7 Remake также рассказал о простоте разработки для Nintendo Switch 2. Он упомянул, что процесс разработки, аналогичный процессу оригинальной Switch, упрощает переход к разработке для Switch 2. Кроме того, он заявил, что консоль имеет большой объем памяти, что еще больше облегчает разработчикам создание игр для неё.

Несмотря на то, что Хамагучи разрабатывает игры уже 24 года, это первый раз, когда он работает над игрой для платформы Nintendo.

Версия Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Nintendo Switch 2 выйдет 5 июня 2025 года.